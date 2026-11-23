Due superpetroliere avrebbero subito esplosioni e interrotto la navigazione dopo aver urtato presunte mine navali nello Stretto di Hormuz, secondo quanto annunciato dalla Marina del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran (Irgc, i pasdaran). La ricostruzione, diffusa dall'agenzia iraniana "Tasnim", non ha trovato conferme indipendenti e si inserisce in una serie di analoghi annunci di Teheran, gia' contestati dal Comando centrale delle Forze armate statunitensi (Centcom), secondo cui le principali rotte di navigazione internazionali nello Stretto sono state bonificate. In un comunicato diffuso nella notte, la Marina dei pasdaran ha affermato che due superpetroliere, accusate di non aver rispettato le direttive delle autorita' iraniane, "hanno urtato mine navali e sono state interessate da esplosioni", interrompendo la navigazione. Secondo la versione iraniana, gli incidenti sarebbero avvenuti in due punti distinti, a nord dell'isola omanita di Ghanam e nella parte orientale dello Stretto di Hormuz. Il comunicato non identifica le imbarcazioni, le rispettive bandiere o gli armatori, ne' fornisce informazioni sulle condizioni degli equipaggi. I pasdaran hanno ribadito che lo Stretto di Hormuz si trova sotto il loro "completo controllo e sorveglianza", invitando "i proprietari delle petroliere, le societa' commerciali e le compagnie di navigazione" a rispettare le disposizioni iraniane. La Marina dell'Irgc ha inoltre avvertito che "affidarsi a contrabbandieri come i comandanti del Comando centrale statunitense (Centcom) non portera' altro che gravi perdite finanziarie e il fallimento dei proprietari delle navi e delle societa' commerciali".