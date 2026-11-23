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Il presidente israeliano Isaac Herzog condanna la violenza degli estremisti ebrei contro civili in Cisgiordania, assicurando che le autorità perseguiranno i responsabili. Il Regno Unito ha sanzionato otto imprese coinvolte nella costruzione di colonie e il gruppo Tzav 9, accusato di bloccare gli aiuti per Gaza. Sul fronte iraniano, Teheran si dice disponibile a una riapertura temporanea dello Stretto di Hormuz in cambio del rispetto delle proprie condizioni da parte degli Stati Uniti. I pasdaran sostengono inoltre che due superpetroliere abbiano urtato mine nello Stretto.
Il capo dello Stato israeliano Isaac Herzog ha condannato la ''spregevole violenza perpetrata da estremisti ebrei contro persone e comunità innocenti'' in Cisgiordania. ''Vi assicuro che le nostre forze dell'ordine stanno lavorando con impegno per cancellare questa terribile macchia morale, per arrestare, indagare e perseguire i responsabili di tali atti di violenza, nel pieno rispetto della legge'', ha affermato Herzog intervenendo alla convention di Elnet a Gerusalemme, dove sono presenti delegazioni politiche di diversi Paesi europei, Usa, Emirati Arabi Uniti e Marocco.
Il governo britannico ha imposto sanzioni a otto imprese edili israeliane coinvolte nella costruzione di insediamenti nella Cisgiordania occupata e al gruppo di destra Tzav 9, che blocca i convogli umanitari per Gaza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha lanciato un nuovo monito sul progetto E1: "Non partecipate alle gare, non costruite e non traete profitto dalla distruzione della soluzione a due Stati".
L'Iran conferma la propria disponibilità a riaprire temporaneamente lo Stretto di Hormuz qualora gli Stati Uniti rispettino le condizioni poste da Teheran per superare la crisi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, durante la conferenza stampa settimanale, precisando che la riapertura resta subordinata all'attuazione degli impegni richiesti a Washington e che il governo iraniano non intende rinunciare alle proprie rivendicazioni. "Se gli Stati Uniti attueranno le condizioni che abbiamo posto, una riapertura temporanea dello Stretto di Hormuz sarebbe possibile", ha dichiarato Baghaei, aggiungendo che prendere in considerazione questa eventualità non significa ignorare "le complessità in gioco". Il portavoce è quindi tornato sulle sette condizioni avanzate da Teheran per porre fine alla guerra e superare lo stallo diplomatico con Washington. Si tratta di richieste che "rappresentano i diritti legittimi dell'Iran e alle quali non rinunceremo sotto minacce o pressioni", ha affermato. Le richieste comprendono la revoca del blocco navale statunitense contro i porti iraniani, la rimozione delle sanzioni economiche, lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, la cessazione delle ostilità sui diversi fronti regionali, compreso il Libano, il risarcimento dei danni provocati dalla guerra e garanzie vincolanti contro nuovi attacchi militari. Teheran rivendica inoltre un ruolo nella definizione delle modalità di navigazione attraverso lo Stretto, in coordinamento con l'Oman. Le autorità iraniane hanno illustrato queste richieste in diverse occasioni, senza tuttavia pubblicare un elenco ufficiale univoco dei sette punti.
Due superpetroliere avrebbero subito esplosioni e interrotto la navigazione dopo aver urtato presunte mine navali nello Stretto di Hormuz, secondo quanto annunciato dalla Marina del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran (Irgc, i pasdaran). La ricostruzione, diffusa dall'agenzia iraniana "Tasnim", non ha trovato conferme indipendenti e si inserisce in una serie di analoghi annunci di Teheran, gia' contestati dal Comando centrale delle Forze armate statunitensi (Centcom), secondo cui le principali rotte di navigazione internazionali nello Stretto sono state bonificate. In un comunicato diffuso nella notte, la Marina dei pasdaran ha affermato che due superpetroliere, accusate di non aver rispettato le direttive delle autorita' iraniane, "hanno urtato mine navali e sono state interessate da esplosioni", interrompendo la navigazione. Secondo la versione iraniana, gli incidenti sarebbero avvenuti in due punti distinti, a nord dell'isola omanita di Ghanam e nella parte orientale dello Stretto di Hormuz. Il comunicato non identifica le imbarcazioni, le rispettive bandiere o gli armatori, ne' fornisce informazioni sulle condizioni degli equipaggi. I pasdaran hanno ribadito che lo Stretto di Hormuz si trova sotto il loro "completo controllo e sorveglianza", invitando "i proprietari delle petroliere, le societa' commerciali e le compagnie di navigazione" a rispettare le disposizioni iraniane. La Marina dell'Irgc ha inoltre avvertito che "affidarsi a contrabbandieri come i comandanti del Comando centrale statunitense (Centcom) non portera' altro che gravi perdite finanziarie e il fallimento dei proprietari delle navi e delle societa' commerciali".