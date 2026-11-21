Bahrein, i pasdaran attaccano due basi Usa: "Risposta alle violazioni dello spazio aereo dei droni americani"
Il governo del Bahrein aveva denunciato che un attacco iraniano aveva provocato un incendio in un'infrastruttura industriale civile
Pennacchi di fumo si alzano in Bahrain, segnalando punti di impatto di missili nel Regno che si affaccia sul Golfo Persico © Da video
Gli attacchi dei pasdaran iraniani in Bahrein hanno preso di mira "radar che fanno parte dei sistemi di difesa Patriot": a rivelarlo sono le Guardie della rivoluzione stesse. Poco prima, la popolazione era stata avvertita di una "potenziale minaccia" e il governo del Bahrein aveva denunciato un incendio in un "sito industriale civile" procurato da un "attacco iraniano". I pasdaran hanno giustificato l'operazione sostenendo che è stata data in risposta alle violazioni dello spazio aereo.
"Radar dei Patriot colpiti"
Le Guardie della rivoluzione iraniane hanno comunicato che i loro attacchi della serata diretti contro le basi Usa di Sheikh Isa e Al-Jufair, situate in Bahrein, hanno preso di mira "radar che fanno parte dei sistemi di difesa aerea Patriot". In aggiunta, i Pasdaran hanno giustificato l'operazione sostenendo che è stata attuata in risposta "alla violazione dello spazio aereo della Repubblica islamica dell'Iran da parte di due droni da ricognizione e combattimento MQ-1 e MQ-9" che sarebbero dell'esercito statunitense.
Gli episodi controversi delle ultime ore
Stando all'Afp, il territorio del Bahrein non era più stato colpito da settembre, dopo che c'erano stati dei raid Usa contro l'isola iraniana di Qeshm, situata nello Stretto di Hormuz. Nella giornata del 21 novembre, Teheran ha riferito anche di aver intercettato un drone statunitense diretto verso quest'isola. Mentre l'agenzia marittima britannica Ukmto ha riferito di due petroliere colpite nelle acque dello stretto, precisando che, stando alle informazioni disponibili, non risultavano feriti.