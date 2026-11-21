Gli attacchi dei pasdaran iraniani in Bahrein hanno preso di mira "radar che fanno parte dei sistemi di difesa Patriot": a rivelarlo sono le Guardie della rivoluzione stesse. Poco prima, la popolazione era stata avvertita di una "potenziale minaccia" e il governo del Bahrein aveva denunciato un incendio in un "sito industriale civile" procurato da un "attacco iraniano". I pasdaran hanno giustificato l'operazione sostenendo che è stata data in risposta alle violazioni dello spazio aereo.