Trump: "Voglio un accordo vero con l'Iran, ma loro vogliono un'intesa non accettabile"
Il presidente Usa è tornato a parlare della situazione in medioriente e in Ucraina durante la conferenza stampa dopo il viaggio in Cina
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Donald Trump torna a parlare dell'Iran durante la conferenza stampa di ritorno dal trilaterale di Shenghen, in Cina. "Io voglio fare un vero accordo con Teheran. Anche l'Iran vuole fare un accordo, ma si tratta di un'intesa che non è accettabile per me" ha detto il presidente Usa. Inoltre ha aggiunto che si è trattato di un "piccolo intervento militare" e che "prendono in giro le persone da 51 anni".
I costi della benzina dipendono da come si risolveranno le cose
Sempre durante la conferenza stampa, il tycoon ha dichiarato che: "I prezzi della benzina dipendono anche da come risolveremo la questione con l'Iran". Aggiungendo poi: "Peccato che i prezzi non si siano abbassati prima delle elezioni, ma tant'è. Ma il mio nome non era sulla scheda, spero ve lo ricordiate".
"Con Xi concordato di mettere paletti sull'Ia"
"Io e Xi abbiamo concordato di mettere paletti congiunti sull'intelligenza artificiale. Non è intelligenza artificiale, è qualcosa di 'super'. Il problema è che potrebbe essere fin troppo 'super'... Chiunque si aggiudichi l'Ia, vince. Tenetelo a mente", ha detto. E sul tema direttamente collegato dei datacenter: "Non permetteremo che i data center vengano collocati in altri Paesi, perché la Cina se li prenderebbe tutti". Anzi, Trump ha aggiunto che se lo faranno "li tasseremo pesantemente".
"Putin mi ha detto che non avrebbe attaccato con me Presidente"
"Se le elezioni negli Stati Uniti del 2020 non fossero state truccate, costringendomi ad aspettare quattro anni, la guerra in Ucraina non sarebbe mai scoppiata" ha detto Trump tornando a parlare della situazione in Ucraina. "Putin lo ha detto ieri sera, che non sarebbe mai successo". Anzi, Trump ha raccontato di aver chiesto direttamente al presidente: "'Saresti intervenuto se fossi stato io il presidente?'. Mi ha risposto di no, che non sarebbe mai successo. La questione è stata gestita molto male dal nostro Paese. Molto male".