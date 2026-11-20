"Se le elezioni negli Stati Uniti del 2020 non fossero state truccate, costringendomi ad aspettare quattro anni, la guerra in Ucraina non sarebbe mai scoppiata" ha detto Trump tornando a parlare della situazione in Ucraina. "Putin lo ha detto ieri sera, che non sarebbe mai successo". Anzi, Trump ha raccontato di aver chiesto direttamente al presidente: "'Saresti intervenuto se fossi stato io il presidente?'. Mi ha risposto di no, che non sarebbe mai successo. La questione è stata gestita molto male dal nostro Paese. Molto male".