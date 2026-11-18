L'esercito iraniano ha attaccato la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait con alcuni droni, come riportato dall'agenzia di stampa statale Irna. I militari hanno affermato di aver preso di mira le installazioni Usa ⁠di droni e missili ⁠⁠presenti nella struttura. Prima della rivendicazione, l'esercito del Kuwait aveva affermato che le proprie difese aeree stavano respingendo attacchi ostili con droni, senza fornire ulteriori dettagli.