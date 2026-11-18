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L'esercito iraniano ha attaccato la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait con alcuni droni, come riportato dall'agenzia di stampa statale Irna. I militari hanno affermato di aver preso di mira le installazioni Usa di droni e missili presenti nella struttura. Prima della rivendicazione, l'esercito del Kuwait aveva affermato che le proprie difese aeree stavano respingendo attacchi ostili con droni, senza fornire ulteriori dettagli.
Altissima tensione
Kuwait e Bahrein hanno intanto rafforzato le misure di sicurezza dopo la nuova ondata di attacchi con droni iraniani, mentre gli Usa hanno confermato di aver colpito nelle scorse ore un sito di lancio missilistico del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica (Pasdaran) sull'isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz.
Coalizione saudita: "Intercettato un missile degli Houthi"
La coalizione guidata dall'Arabia Saudita che combatte i ribelli Houthi nello Yemen ha affermato di aver intercettato un missile da crociera lanciato dal gruppo sostenuto dall'Iran verso l'area di Riad. La coalizione, che sostiene il governo dello Yemen - Paese confinante - riconosciuto a livello internazionale nella sua guerra contro gli Houthi, ha dovuto affrontare un'ondata di attacchi da quando le ostilità sono riprese a luglio.