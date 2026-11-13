Chiazze di petrolio nello Stretto di Hormuz: è l'impatto ambientale della guerra

La guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran ha causato diversi danni ambientali nello Stretto di Hormuz. A causa delle petroliere che vengono colpite da missili o che urtano mine marine nel tratto che separa Iran e Oman, si sono verificati ingenti sversamenti di petrolio. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", secondo cui le immagini satellitari dell'area mostrano vaste chiazze dell'oro nero che si riversano nel corridoio di mare strategico. "Il blocco navale dello Stretto ha reso quasi impossibile documentare l'inquinamento da terra", spiega il quotidiano, che ha condotto un'analisi delle immagini satellitari, combinata con le testimonianze di esperti ambientali e biologi marini.