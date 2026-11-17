L'Iran sta elaborando piani per colpire esponenti dell'amministrazione Trump ricorrendo alla detonazione di una "bomba sporca" o all'impiego di un'arma chimica a Washington. Lo riporta Cnn citando sette funzionari dell'intelligence americana, secondo i quali al momento l'Iran sta cercando di dotarsi di varie opzioni e non c'è per ora l'indicazione di un attacco imminente. I piani intercettati dagli Stati Uniti sono molto dettagliati e includono luoghi e obiettivi specifici. "Monitoriamo tutte le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili", ha detto la portavoce della Casa Bianca Lauren Bis a Cnn commentando le indiscrezioni.





I funzionari americani hanno interpretato le informazioni di intelligence come un segnale di una preoccupante propensione dell'Iran all'escalation, riporta Cnn. Nell'ultima settimana si sono tenute varie riunioni per discutere di come affrontare la minaccia. I complotti iraniani nei confronti di funzionari americani si susseguono dal primo mandato di Donald Trump, finito in prima persona al centro di un piano, e sono concentrati alla ricerca di occasioni per uccidere funzionari statunitensi durante i loro viaggi all'estero. Rientrando dal vertice Nato nei mesi scorsi, il presidente è stato costretto a cambiare aereo e tornare al vecchio Air Force One per motivi di sicurezza che rendevano l'aereo presidenziale regalato dal Qatar inadeguato.