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La co-direttrice del Centro Russia, Caucaso e Asia Centrale presso l'ISPI spiega perché il paragone non è giusto. Poi la battuta sul ruolo dell'Europa: "Teme di essere esclusa"di Matteo Gentili
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Ci sono Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping insieme in Cina. Non è l'inizio di un breve racconto di fantasia, ma ciò che accadrà a Shenzhen al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) che, appunto, si concluderà giovedì 19 novembre con un cruciale incontro trilaterale tra i leader di Usa, Russia e Cina. Il primo in assoluto fra le tre massime potenze mondiali. È così che è scattato l'immediato paragone con la celebre Conferenza di Yalta, andata in scena a febbraio 1945 per ridefinire il mondo, e a cui presero parte altri tre leader di peso: Iosif Stalin, Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill. Tuttavia, quella che andrà in scena a Shenzhen non sarà una "nuova Yalta". "Il paragone non è calzante e non mi aspetto sviluppi esaltanti", ha spiegato la co-direttrice del Centro Russia, Caucaso e Asia Centrale presso l'ISPI Eleonora Tafuro Ambrosetti a Tgcom24.
Partiamo da un ripasso di storia. Dalla "vera" Yalta. Tenutasi dal 4 all'11 febbraio 1945 in Crimea, quella Conferenza fu un momento decisivo della storia perché riunì Churchill, Roosevelt e Stalin mentre la Germania nazista stava ormai per crollare durante la Seconda Guerra Mondiale. Quel momento aveva uno scopo preciso: decidere come ridisegnare il mondo dopo la guerra. I tre leader concordarono la divisione della Germania e della sua capitale Berlino in quattro zone di occupazione (includendo la Francia) e stabilirono le riparazioni di guerra.
Vennero inoltre fissati i nuovi confini della Polonia e la promessa di libere elezioni democratiche nei paesi europei liberati dal nazismo. Stalin accettò di entrare in guerra contro il Giappone entro tre mesi dalla resa tedesca, ottenendo in cambio importanti concessioni territoriali in Asia. Come se non bastasse, a Yalta si posero anche le basi definitive per la creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di garantire la pace futura. Insomma, a Yalta furono ridisegnati gli equilibri internazionali che hanno scandito la storia nella seconda metà del Novecento.
Oltre 80 anni dopo Yalta, l'attenzione torna a concentrarsi sui capi delle tre potenze mondiali. Ma, appunto, a Shenzhen. La Cina ha descritto l'incontro trilaterale come un'occasione per "scambi approfonditi sulla salvaguardia della pace mondiale". Eppure, questo incontro non avrà la stessa forza del precedente. "Yalta è stato un fenomeno storico ben determinato che ha riguardato le parti di un conflitto, coinvolte in uno stesso conflitto e appartiene a un'epoca storica ben precisa. Sicuramente alla Russia farebbe molto piacere tornare a quel tipo di epoca dove le grandi potenze potevano spartirsi il mondo in zone di influenza. Però ci troviamo in un contesto storico diverso e soprattutto ci troviamo con tre potenze che sono sicuramente importanti, soprattutto Cina e Stati Uniti, ma che non sono le parti di uno stesso conflitto. Per quanto ci siano legami tra il conflitto in Medio Oriente e quello in Ucraina, alla fine stiamo parlando di due guerre totalmente diverse. La Cina poi non è coinvolta in alcuna situazione", ha spiegato Tafuro Ambrosetti. Che poi conclude: "Non trovo che il paragone sia calzante".
Se a Yalta il trio riunitosi cercò di capire come ridefinire il mondo intero, probabilmente questa volta non andrà allo stesso modo. Gli obiettivi saranno meno forti. "Difficile che ci saranno grandi patti, sviluppi sui vari fronti: Ucraina, Taiwan, Iran. L'incontro riunisce tre leader che vogliono essere influenti, ma la Cina essendo padrona di casa è in una posizione più forte. Farà in modo di valere la propria visione di un mondo basato sul rispetto e l'orizzontalità. Probabilmente verranno ribaditi principi già noti", ha continuato la co-direttrice del Centro Russia, Caucaso e Asia Centrale presso l'ISPI. Che comunque ha ribadito: "Il trilaterale ha un alto valore simbolico. Però secondo me non è un tavolo di negoziato, è un incontro tra leader simbolico. Per esempio, Russia e Cina vogliono dimostrare la loro amicizia. Vogliono, con dall'altra parte gli Stati Uniti, consolidare quella relazione più pragmatica che abbiamo visto da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca".
Mentre Trump, Putin e Xi Jinping discuteranno tra di loro, uno degli spettatori sarà sicuramente l'Europa. Che, per Tafuro Ambrosetti, guarderà con timore: "L'Europa non parla questo linguaggio, quello del destino del mondo, e giustamente teme di essere messa da parte, teme di mettere la propria sicurezza in mano a queste grandi potenze. La cosa più preoccupante però non è il vertice fra i leader, quanto più il fatto che l'Europa sia fuori dai negoziati in Sud-Ucraina. C'è stato qualche timido sviluppo, gli Stati Uniti riconoscono parzialmente il ruolo dell'Europa in un futuro negoziato. Ma la verità è che da questo punto di vista l'Europa è abbastanza tagliata fuori".
Vladimir Putin è arrivato in Cina nella giornata del 18 novembre. Dopo lo sbarco c'è stata una stretta di mano con Trump: i due non si incontravano di persona dall'agosto del 2025. Poi le classiche foto di rito e la cena di gala. Come dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, Putin e Trump "discuteranno delle questioni di attualità. Naturalmente l'Ucraina". Lo zar e la Russia, secondo Tafuro Ambrosetti, hanno tutto da guadagnare e poco da perdere: "Per il Paese c'è un posto a un tavolo prestigioso. È fondamentale dimostrare a tutti che le sanzioni e l'isolamento a cui voleva spingerla l'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina non hanno funzionato. La Russia è ancora un paese che conta, ha ancora un peso negli sviluppi politici mondiali. Sicuramente a livello di immagine, a livello di status, la Russia ne guadagna a prescindere".
Al contrario, dal trilaterale Putin e la Russia potrebbero uscirne "indenni": "Cosa ha da perdere? Probabilmente poco, nel senso che non credo che verranno imposte condizioni o decise cose per quanto riguarda gli affari interni o la guerra in Ucraina. L'unica cosa che potrebbe succedere è che magari Xi e Trump si uniscano nel voler mettere pressione a Putin per finire la guerra, ma avverrebbe comunque in un contesto privato. Non sarebbe una cosa pubblica".