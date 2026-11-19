Oltre 80 anni dopo Yalta, l'attenzione torna a concentrarsi sui capi delle tre potenze mondiali. Ma, appunto, a Shenzhen. La Cina ha descritto l'incontro trilaterale come un'occasione per "scambi approfonditi sulla salvaguardia della pace mondiale". Eppure, questo incontro non avrà la stessa forza del precedente. "Yalta è stato un fenomeno storico ben determinato che ha riguardato le parti di un conflitto, coinvolte in uno stesso conflitto e appartiene a un'epoca storica ben precisa. Sicuramente alla Russia farebbe molto piacere tornare a quel tipo di epoca dove le grandi potenze potevano spartirsi il mondo in zone di influenza. Però ci troviamo in un contesto storico diverso e soprattutto ci troviamo con tre potenze che sono sicuramente importanti, soprattutto Cina e Stati Uniti, ma che non sono le parti di uno stesso conflitto. Per quanto ci siano legami tra il conflitto in Medio Oriente e quello in Ucraina, alla fine stiamo parlando di due guerre totalmente diverse. La Cina poi non è coinvolta in alcuna situazione", ha spiegato Tafuro Ambrosetti. Che poi conclude: "Non trovo che il paragone sia calzante".