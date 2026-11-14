Il Cremlino conferma: lo storico vertice Trump-Xi-Putin ci sarà | Ma il presidente Usa non parlerà della presunta spia legata al Ceo di Nvidia
I leader delle tre superpotenze siederanno intorno allo stesso tavolo per la prima volta: al centro dei colloqui anche i processi di denuclearizzazione
Donald Trump (sinistra) e Jensen Huang (destra) © Ansa
Alla fine lo storico incontro ci sarà. Il Cremlino ha infatti confermato che il trilaterale tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump si terrà a Shenzhen il 19 novembre, in seguito di un'intesa raggiunta tra le parti. L'annuncio arriva dal portavoce Dmitry Peskov: "È stato raggiunto un accordo per tenere un incontro trilaterale il 19 novembre tra il presidente russo, il presidente cinese e il presidente americano. Questo incontro si terrà a Shenzhen a margine del vertice Apec".
Prima volta storica
I capi delle tre maggiori potenze nucleari del mondo non si sono mai seduti intorno allo stesso tavolo prima d'ora. Tanti i temi caldi che potrebbero essere affrontati durante lo storico vertice. I leader potrebbero anche parlare dei rispettivi arsenali nucleari, secondo un alto funzionario Usa. L'ultimo trattato sul controllo degli armamenti atomici tra Washington e Mosca è infatti scaduto a febbraio, eliminando per la prima volta dopo oltre mezzo secolo i limiti ai due più grandi arsenali atomici del mondo.
Nuovo accordo sul nucleare
Al momento della scadenza dell'accordo, noto come New Start, Trump aveva respinto la proposta russa di prorogarlo di un anno, auspicando invece un'intesa "nuova, migliorata e modernizzata" che includesse anche la Cina. L'incontro trilaterale intende essere un "inizio di quella che si spera possa sia una conversazione" sul disarmo nucleare, "capace di portare a sviluppi produttivi in futuro", ha aggiunto il funzionario, secondo cui non sono previsti annunci di accordi.
Non si parlerà di spie
Una cosa, però, è certa: Donald Trump non intende discutere con il presidente cinese Xi Jinping del caso di Alice Huang, la donna sospettata di essere una spia di Pechino e indicata dai media come legata sentimentalmente a Jensen Huang, ex amministratore delegato di Nvidia. La vicenda non dovrebbe trovare spazio nei colloqui tra i leader durante l'imminente visita del presidente americano in Cina. A riferirlo sono stati alcuni funzionari della Casa Bianca.