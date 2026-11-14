Il Cremlino conferma: lo storico vertice Trump-Xi-Putin ci sarà | Ma il presidente Usa non parlerà della presunta spia legata al Ceo di Nvidia

Alla fine lo storico incontro ci sarà. Il Cremlino ha infatti confermato che il trilaterale tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump si terrà a Shenzhen il 19 novembre, in seguito di un'intesa raggiunta tra le parti. L'annuncio arriva dal portavoce Dmitry Peskov: "È stato raggiunto un accordo per tenere un incontro trilaterale il 19 novembre tra il presidente russo, il presidente cinese e il presidente americano. Questo incontro si terrà a Shenzhen a margine del vertice Apec".