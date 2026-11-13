Caso Nvidia, braccio di ferro tra Cina e Usa: Pechino valuta una stretta sulle terre rare
La relazione extraconiugale dell'ex Ceo con una presunta spia potrebbe scatenare un effetto domino devastante sul mercato dei semiconduttori
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Da scappatella a crisi internazionale il passo rischia di essere molto breve. Almeno nel caso che lega Nvidia ai rapporti tra Cina e Stati Uniti, con Pechino che potrebbe attuare un giro di vite alle vendite di terre rare come reazione all'inasprimento, ipotizzato da Washington, delle restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori avanzati. Un effetto domino potenzialmente devastante per il mercato tecnologico che nasce proprio dalle recenti dimissioni di Jensen Huang da Ceo di Nvidia, azienda che da anni domina proprio il settore delle apparecchiature finite al centro di una nuova tensione commerciale globale.
Cuori e picche
L'ormai ex amministratore delegato, ricordiamo, è stato travolto da uno scandalo legato a diverse relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna sospettata di essere una spia al servizio di Pechino. Le dimissioni di Huang, annunciate dopo le rivelazioni sulla sua (a quanto pare multipla) infedeltà, hanno riacceso il dibattito negli Stati uniti sulla sicurezza delle esportazioni di chip destinati alla Cina. Alcuni esponenti politici americani chiedono ulteriori restrizioni, che potrebbero però complicare i già piuttosto delicati negoziati commerciali in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping al vertice Apec di Shenzhen della prossima settimana. Secondo Victor Gao, vicepresidente del think tank cinese Center for China and Globalization, utilizzare il caso Nvidia per aumentare la pressione negoziale su Pechino rappresenterebbe un grave errore di valutazione. "Quello che potrebbero ottenere è costringere la Cina a rafforzare i controlli sulle esportazioni di terre rare", ha dichiarato Gao, sottolineando che nuove limitazioni americane accelererebbero gli sforzi cinesi per raggiungere l'autosufficienza nella produzione di semiconduttori.
Rapporti delicati
Anche Wang Yingliang, economista politico di Shanghai, ritiene che la Cina potrebbe reagire con sanzioni contro aziende americane oppure utilizzare il dossier delle terre rare per ottenere concessioni nei negoziati commerciali. Secondo Wang, tuttavia, la controversia sui chip difficilmente comprometterà l'intero processo negoziale, grazie anche alle scorte accumulate dalla Cina e ai progressi della sua industria nazionale. Il ministero degli Esteri cinese ha intanto ribadito oggi la propria opposizione all'uso indiscriminato dei controlli sulle esportazioni. La portavoce Mao Ning ha avvertito che ulteriori restrizioni americane rischierebbero di compromettere le catene globali di approvvigionamento, invitando Washington a rispettare gli accordi raggiunti dai due presidenti.
Un'amicizia fondamentale
La vicenda Nvidia, dicevamo, è esplosa dopo che il New York Times ha riferito dei rapporti tra Huang e Alice Huang, ex dirigente della società Megaspeed, sospettata dalle autorità americane di avere collegamenti con i servizi segreti cinesi. Pechino ha ripetutamente respinto le accuse di spionaggio, definendole prive di fondamento. Secondo Xu Tianchen, economista dell'Economist Intelligence Unit, le relazioni sino-americane potrebbero diventare ancora più fragili dopo la sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di metà mandato. La stabilità strategica tra i due Paesi, ha osservato, dipende in larga misura dal rapporto personale tra Xi e Trump, ora politicamente indebolito. Gao ha tuttavia invitato a ridimensionare il peso dello scandalo nell'agenda bilaterale. "Ci sono molte altre questioni, ben più importanti dei chip Nvidia, di Jensen Huang e di Alice Huang, delle quali Cina e Stati uniti devono occuparsi", ha affermato, indicando i conflitti internazionali e le questioni strategiche come priorità del prossimo vertice di Shenzhen, dove è atteso anche un possibile incontro con il presidente russo Vladimir Putin.
Il caso si allarga
Intanto, però, lo "Nvidia-gate" si allarga. A Singapore, dopo quelle contro Alice Huang, sono state mosse nuove accuse nell'inchiesta sul presunto traffico di hardware informatico contenente chip soggetti alle restrizioni commerciali statunitensi verso la Cina. La polizia, riportano i media locali, ha incriminato Shi Bingzhe, 34 anni, con 41 capi d'accusa, tra cui riciclaggio di denaro. Coinvolte anche due società, Superphi e NJ Global Financial, presso le quali l'uomo ricopriva incarichi dirigenziali. Secondo gli investigatori, tra maggio 2024 e febbraio 2025 le due società avrebbero acquistato 917 server da Aperia International attraverso 41 transazioni, pur avendo ragionevoli motivi per sospettare che i beni derivassero da attività illecite, tra cui frodi. Il caso coinvolge già diverse società e altre quattro persone, accusate a vario titolo di frode, riciclaggio e attività commerciali fraudolente.
Nuove indagini
Secondo i procuratori, le operazioni sospette ammonterebbero complessivamente a circa 390 milioni di dollari. L'indagine riguarda il possibile aggiramento delle restrizioni statunitensi sull'esportazione di semiconduttori avanzati destinati all'intelligenza artificiale. Le autorità sospettano che server acquistati da produttori come Dell, Super Micro e Asus, potenzialmente equipaggiati con chip Nvidia, siano stati trasferiti attraverso Singapore e successivamente spediti in Malesia, per poi raggiungere eventualmente la Cina. Anche le autorità malesi hanno avviato verifiche per accertare eventuali violazioni delle norme locali. Al centro dell'inchiesta resta il ruolo degli intermediari nella possibile triangolazione delle forniture di hardware tecnologico soggetto a restrizioni americane.