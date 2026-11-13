Caso Nvidia, braccio di ferro tra Cina e Usa: Pechino valuta una stretta sulle terre rare

La vicenda Nvidia, dicevamo, è esplosa dopo che il New York Times ha riferito dei rapporti tra Huang e Alice Huang, ex dirigente della società Megaspeed, sospettata dalle autorità americane di avere collegamenti con i servizi segreti cinesi. Pechino ha ripetutamente respinto le accuse di spionaggio, definendole prive di fondamento. Secondo Xu Tianchen, economista dell'Economist Intelligence Unit, le relazioni sino-americane potrebbero diventare ancora più fragili dopo la sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di metà mandato. La stabilità strategica tra i due Paesi, ha osservato, dipende in larga misura dal rapporto personale tra Xi e Trump, ora politicamente indebolito. Gao ha tuttavia invitato a ridimensionare il peso dello scandalo nell'agenda bilaterale. "Ci sono molte altre questioni, ben più importanti dei chip Nvidia, di Jensen Huang e di Alice Huang, delle quali Cina e Stati uniti devono occuparsi", ha affermato, indicando i conflitti internazionali e le questioni strategiche come priorità del prossimo vertice di Shenzhen, dove è atteso anche un possibile incontro con il presidente russo Vladimir Putin.