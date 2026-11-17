Mentre si avvicina la giornata della diplomazia del 19 novembre, in cui l'Ucraina sarà al centro del trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping nella cinese Shenzhen e del vertice della Coalizione dei volenterosi a Berlino, continuano senza tregua gli attacchi sul territorio. Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre, le forze armate ucraine hanno attaccato nuovamente il ponte di Crimea. Lo ha affermato il governatore russo della penisola annessa da Mosca, Serghei Aksyonov, secondo cui, poi, due persone sono rimaste uccise in un attacco con droni "nel distretto di Leninsky, nella Repubblica di Crimea". E non solo: è scoppiato un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica di Baschiria, in Russia, in concomitanza con notizie di un attacco di droni nella regione, stando a quanto riporta il Kyiv Independent. Alcuni canali Telegram di monitoraggio ucraini hanno segnalato che il complesso Gazprom Neftekhim Salavat nella città di Salavat è stato preso di mira.