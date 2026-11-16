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Speciale Guerra Ucraina

CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Russia, il sindaco di Mosca: "Nella notte raid ucraino sulla capitale, lanciati 600 droni"

A renderlo noto è stato il sindaco della capitale russa, Serghei Sobyanin

16 Nov 2026 - 07:02
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mosca russia droni © Da video

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Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Tra le ore 17.00 di domenica 15 novembre e le 8.00 di lunedì 16 novembre (le 6.00 italiane, ndr), circa 600 droni sono stati lanciati dall'esercito ucraino contro la regione di Mosca. È quanto riferito su Telegram dal sindaco della capitale russa, Serghei Sobyanin. La maggior parte dei droni è stata distrutta in località distanti, mentre 191 sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano alla città. Nelle ore precedenti, il governo dell'Estonia ha annunciato che dal prossimo 1° dicembre chiuderà il proprio confine con la Russia. La decisione è stata presa da Tallinn dopo aver sventato all'ultimo momento il tentativo di incendio in uno stabilimento che produce droni. 

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