Ucraina, guerra ai cartoni animati: YouTube blocca le versioni russe di "Masha e Orso"

"Masha e Orso", ricordiamo, è una celebre serie animata russa per bambini, liberamente ispirata ai personaggi del folclore sovietico, diventata negli anni un fenomeno globale con miliardi di visualizzazioni su YouTube e trasmissioni televisive in oltre 120 Paesi, Italia compresa. Secondo diversi analisti Orso, gigante buono e protettivo nei confronti della piccola Masha, sarebbe la rappresentazione della Russia stessa: non a caso il simbolo dell'Unione Sovietica è proprio un orso. La società produttrice del cartone, tuttavia, ha sempre respinto questa teoria, ritenendola falsa e diffamatoria, sottolineando di produrre intrattenimento per bambini privo di messaggi politici.