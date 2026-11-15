Ucraina, guerra ai cartoni animati: YouTube blocca le versioni russe di "Masha e Orso"

La guerra tra Russia e Ucraina porta al fronte anche... Masha e Orso. YouTube ha infatti bloccato 16 canali russi in Ucraina, tra cui le versioni in lingua straniera del popolare cartone animato per bambini perché "accusati" di sostenere, indirettamente, gli sforzi bellici di Mosca: un provvedimento che rientra nella campagna di Kiev per contrastare la propaganda russa e i contenuti a favore della guerra online. Curiosamente, non si tratta nemmeno di un caso isolato.
Propaganda russa
Il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione ha annunciato le restrizioni il 13 novembre, affermando che i canali appartenevano a propagandisti russi, blogger filobellici e personaggi dello spettacolo che sostengono la guerra della Russia contro l'Ucraina. Tra i canali colpiti figurano quelli del corrispondente di guerra russo Alexander Sladkov e del blogger filo-bellico Sergei Kolyasnikov, noto anche come Zergulio. Le restrizioni hanno colpito anche le artiste russe Nadezhda Babkina, Yulia Savicheva, Victoria Daineko, Masha Weber e il gruppo Uma2rman, nonché i canali "Russian SVO Compilations" e "Sevastopol Correspondent".
Il cartone incriminato
"Masha e Orso", ricordiamo, è una celebre serie animata russa per bambini, liberamente ispirata ai personaggi del folclore sovietico, diventata negli anni un fenomeno globale con miliardi di visualizzazioni su YouTube e trasmissioni televisive in oltre 120 Paesi, Italia compresa. Secondo diversi analisti Orso, gigante buono e protettivo nei confronti della piccola Masha, sarebbe la rappresentazione della Russia stessa: non a caso il simbolo dell'Unione Sovietica è proprio un orso. La società produttrice del cartone, tuttavia, ha sempre respinto questa teoria, ritenendola falsa e diffamatoria, sottolineando di produrre intrattenimento per bambini privo di messaggi politici.