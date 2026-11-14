Zelensky: "Usa propongono adesione Nato in cambio della cessione dei territori ucraini"

Zelensky © Ansa
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che gli Stati Uniti gli avrebbero proposto la cessione di territori ucraini in cambio dell'adesione alla Nato. Lo ha detto lo stesso Zelensky parlando con i giornalisti a Kiev, secondo la France Presse. Ukrinform aggiunge che Zelensky ha dichiarato che se i partner offriranno di ritirarsi dal Donbass in cambio di garanzie di sicurezza concrete, che includono, in particolare, l'adesione dell'Ucraina alla Nato e all'Ue, affronterà la questione di fronte all'opinione pubblica.
Kiev: "Nella notte lanciati 96 droni da Mosca"
La Russia ha lanciato 96 droni d'attacco contro l'Ucraina nella notte, 61 dei quali a propulsione jet. Le forze di difesa aerea ucraine ne hanno abbattuti o neutralizzati 81, tra cui 52 Shahed a propulsione jet. Lo riferisce Rbc Ucraina, citando l'aeronautica militare di Kiev. Nell'attacco, secondo la ricostruzione, Mosca ha impiegato droni Shahed, velivoli Gerbera e droni-esca Parodiya. I lanci sono avvenuti dalle regioni russe di Bryansk, Orel e Primorsko-Akhtarsk, oltre che dai territori occupati di Donetsk e Hvardiiske, in Crimea. Per contrastare l'attacco sono stati impiegati aerei, unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica, reparti di droni e gruppi mobili di fuoco delle forze di difesa ucraine. Secondo i dati preliminari diffusi alle 7.30 ora locale, impatti di armi aeree sono stati registrati in otto località, mentre i detriti dei velivoli intercettati sono caduti in altri due siti.