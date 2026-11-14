Zelensky: "Usa propongono adesione Nato in cambio della cessione dei territori ucraini"

La Russia ha lanciato 96 droni d'attacco contro l'Ucraina nella notte, 61 dei quali a propulsione jet. Le forze di difesa aerea ucraine ne hanno abbattuti o neutralizzati 81, tra cui 52 Shahed a propulsione jet. Lo riferisce Rbc Ucraina, citando l'aeronautica militare di Kiev. Nell'attacco, secondo la ricostruzione, Mosca ha impiegato droni Shahed, velivoli Gerbera e droni-esca Parodiya. I lanci sono avvenuti dalle regioni russe di Bryansk, Orel e Primorsko-Akhtarsk, oltre che dai territori occupati di Donetsk e Hvardiiske, in Crimea. Per contrastare l'attacco sono stati impiegati aerei, unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica, reparti di droni e gruppi mobili di fuoco delle forze di difesa ucraine. Secondo i dati preliminari diffusi alle 7.30 ora locale, impatti di armi aeree sono stati registrati in otto località, mentre i detriti dei velivoli intercettati sono caduti in altri due siti.