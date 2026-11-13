Guerra Ucraina, Kushner: "Progressi significativi" nei negoziati di pace

Un attacco di droni russi contro un condominio a Rivne, in Ucraina, ha provocato un incendio, causando il ferimento di diverse persone. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ukrinform, la notizia è stata comunicata su Telegram dal governatore della regione di Rivne, Oleksandr Koval. Il governatore ha riferito che l'incendio è divampato in due appartamenti e che i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. "Al momento si contano cinque feriti. Le autorità cittadine si stanno preparando a trasferire i residenti", ha dichiarato Koval. Successivamente, ha precisato che il bilancio dei feriti è salito a sei, tra cui due bambini.