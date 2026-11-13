Guerra Ucraina, Kushner: "Progressi significativi" nei negoziati di pace

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Jared Kushner, inviato Usa sulla guerra in Ucraina, rileva "progressi significativi" nei negoziati per la risoluzione della questione ucraina. Lo annuncia l'agenzia russa Tass aggiungendo che presto saranno annunciati dettagli sul nuovo round dei colloqui. Sia Kushner che Witkoff sono arrivati a Dublino per il vertice con Zelensky. Gli inviati Usa hanno incontrato anche i consiglieri diplomatici delle istituzioni Ue e dei Paesi del formato E4, ovvero del formato che ha partecipato al tavolo di Abu Dhabi - Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia - più la Polonia. Zelensky annuncia: "gli europei si uniranno al tavolo" al prossimo round negoziale. Nella notte nuovi attacchi di droni russi sulla città di Rivne: sei feriti, tra cui due bambini.
Un attacco di droni russi contro un condominio a Rivne, in Ucraina, ha provocato un incendio, causando il ferimento di diverse persone. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ukrinform, la notizia è stata comunicata su Telegram dal governatore della regione di Rivne, Oleksandr Koval. Il governatore ha riferito che l'incendio è divampato in due appartamenti e che i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. "Al momento si contano cinque feriti. Le autorità cittadine si stanno preparando a trasferire i residenti", ha dichiarato Koval. Successivamente, ha precisato che il bilancio dei feriti è salito a sei, tra cui due bambini.