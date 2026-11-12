Gli inviati Usa Witkoff e Kushner volano a Mosca per incontrare Putin e successivamente a Dublino per fare il punto con Zelensky dopo la due giorni di colloqui trilaterali ad Abu Dhabi sull'Ucraina. Le distanze restano, ma anche Kiev parla di clima positivo. Alla fine, negli Emirati, raggiunto solo un accordo per uno scambio di prigionieri, mentre continuano gli attacchi reciproci. Nel mirino dei russi la stessa capitale ucraina. Esplode l'auto di un colonnello a San Pietroburgo: morto il militare e ferito un familiare. In programma anche il vertice dei leader europei in Irlanda. Il premier estone Kristen Michal ha detto all'agenzia di stampa Afp che l'Europa non ha bisogno di un inviato ad hoc per i colloqui di Dublino. "Direi che abbiamo già un accordo sui nomi", ha detto il primo ministro facendo riferimento ad Antonio Costa e Kaja Kallas. Intanto, in Italia, "dopo aver verificato la coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare e la compatibilità finanziaria, il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha annunciato di aver firmato" mercoledì sera "il decreto interministeriale sul 13esimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina".