Allerte aeree nei Baltici, decollano i caccia Nato | Guerra Ucraina-Russia, oggi il secondo giorno del trilaterale ad Abu Dhabi

Nel frattempo, ad Abu Dhabi dovrebbero continuare per una seconda giornata i colloqui trilaterali di Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Dopo il tavolo di martedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso soddisfazione per il cambiamento di approccio degli Usa, ma ha ribadito la necessità di ottenere solide garanzie di sicurezza per Kiev. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. In agenda rimangono le misure di riduzione delle tensioni, sicurezza energetica e navigazione nel Mar Nero. "Vedo dei cambiamenti. Sono molto soddisfatto di quello che sento. Vedremo che cosa sarà possibile fare", ha dichiarato Zelensky nella tarda serata di ieri da Copenaghen.