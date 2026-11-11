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Allerte aeree nei Baltici, decollano i caccia Nato | Guerra Ucraina-Russia, oggi il secondo giorno del trilaterale ad Abu Dhabi
Tre alert scattati tra la serata di ieri e la notte in Lettonia e Lituania. Zelensky "soddisfatto" della nuova postura Usa nei dialoghi con la Russia
Un jet tedesco in missione in Lettonia © Afp
Caccia Nato sono decollati dai Paesi baltici nella tarda serata di martedì dopo che è scattato un allarme per una possibile minaccia dello spazio aereo. Secondo quanto riportato dalle forze armate della Lettonia, intorno alle 22.20 (ora italiana) sarebbe stato diramato un alert arancione nella regione di Ludza. Poi, 20 minuti dopo, un altro allarme sarebbe stato lanciato anche per i comuni di Augsdaugava e Kraslava. Immediata l'attivazione di droni intercettori e unità di difesa aerea.
Poco prima era scattato un allarme aereo simile anche in Lituania, che aveva deciso di far decollare i caccia dell'Alleanza atlantica lì impegnati in missioni di difesa. Dopo la mezzanotte, l'allerta è rientrata. Durante la notte, in altri due episodi, in Lituania sono scattati gli allarmi per la presenza di oggetti volanti non identificati in prossimità dei propri confini. "Molto probabilmente si tratta di droni", hanno fatto sapere da Vilnius. L'oggetto individuato si stava dirigendo verso la Polonia.
Seconda giornata del trilaterale ad Abu Dhabi
Nel frattempo, ad Abu Dhabi dovrebbero continuare per una seconda giornata i colloqui trilaterali di Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Dopo il tavolo di martedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso soddisfazione per il cambiamento di approccio degli Usa, ma ha ribadito la necessità di ottenere solide garanzie di sicurezza per Kiev. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. In agenda rimangono le misure di riduzione delle tensioni, sicurezza energetica e navigazione nel Mar Nero. "Vedo dei cambiamenti. Sono molto soddisfatto di quello che sento. Vedremo che cosa sarà possibile fare", ha dichiarato Zelensky nella tarda serata di ieri da Copenaghen.
I nodi ancora da sciogliere e il possibile ruolo dell'Ue
Secondo quanto anticipato dal segretario di Stato Usa, Marco Rubio, l'intenzione della Casa Bianca sarebbe di aprire i colloqui anche all'Ue in un secondo momento. Anche perché, secondo le volontà degli inviati di Trump, un accordo andrebbe a "creare una nuova architettura di sicurezza per l'intero continente". I colloqui tra Russia, Ucraina e Stati uniti, ai quali partecipano gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, rappresentano il primo incontro trilaterale dal febbraio scorso, dopo mesi di stallo diplomatico durante i quali Washington si è concentrata sulla guerra contro l'Iran. Nella prima giornata è stata affrontata anche la questione territoriale, uno dei principali ostacoli a un accordo. Mosca continua a chiedere il ritiro delle truppe ucraine dall'intera regione di Donetsk, mentre Kiev insiste sulla necessità di garanzie di sicurezza "specifiche" per impedire una nuova aggressione russa.
Pioggia di droni su Ucraina e Russia
Vanno avanti le trattative, ma va avanti anche il conflitto armato. Nella notte una serie di attacchi russi con droni ha causato l'interruzione dell'energia elettrica e del riscaldamento, oltre a danni a edifici residenziali, scuole e asili nella città di Kryvyi Rih. L'attacco si inserisce nella nuova serie di operazioni russe contro le infrastrutture energetiche ucraine, mentre il Paese si prepara alla stagione invernale. Pioggia di droni anche dall'Ucraina verso la Russia: due persone sono rimaste uccise a Jartsevo, nella regione di Smolensk, dopo che frammenti di un velivolo senza pilota hanno colpito un edificio residenziale provocando un incendio. Massiccio attacco anche nella regione di Leningrado, che ospita il porto petrolifero strategico di Ust-Luga sul Golfo di Finlandia.