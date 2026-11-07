Le parole

Antonio Tajani: "Taglia su di me degli hacker russi? Non mi farò intimidire, difenderò libertà dell'Ucraina"

Criminali informatici hanno diffuso dati personali del ministro degli Esteri e dei suoi famigliari sul dark web. Solidarietà da Meloni e non solo

07 Nov 2026 - 15:08
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

"Non mi farò intimidire in nessun modo" scrive così sul proprio account X Antonio Tajani dopo che criminali informatici hanno diffuso dati personali del ministro degli Esteri e dei suoi famigliari sul dark web. Da almeno due settimane, gli hacker filorussi di "Noname057(16)" hanno pubblicato dati e richiesto notizie, a pagamento, sul ministro e anche sul Procuratore di Roma Francesco Lo Voi e sul capo della Polizia postale Ivano Gabrielli. Come riportato anche da Il Fatto Quotidiano, sul caso indaga la procura di Roma.

Google Preferred Site

Tajani si difende e sottolinea: "Il G7 affronti il tema guerra ibrida"

 Sono disposti a pagare per avere informazioni sulla mia attività politica e sulla mia vita privata. L'obiettivo è di intimidirmi, ma continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l'Italia. Rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme. La nostra posizione sull'Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino. Difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso. E non permetterò mai più quello che è successo: cioè che un Paese, la Russia, ne invada un altro". Continuando, il ministro sottolinea che "siamo di fronte a una guerra ibrida, per questo ho chiesto al G7 che si svolgerà lunedì a Parigi di porre questo argomento al centro del nostro dibattito".

Leggi anche

Attacco hacker alla Camera: prese di mira le caselle mail, anche quella della premier Meloni | Procura di Roma avvia indagine

Cyberattacchi, allarme per i prossimi obiettivi: nel mirino ospedali e reti idriche

Meloni: "Solidarietà a Tajani, preoccupazione per hacker"

 "Esprimo la mia piena solidarietà al vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, per quanto emerso sull'attività di hacker filorussi e sulla diffusione sul dark web di dati personali che lo riguardano. La messa in vendita di informazioni riservate su esponenti delle istituzioni desta grande preoccupazione e va affrontata con la massima determinazione. Altrettanto preoccupante è la circolazione di immagini false, diffuse anche da esponenti dell'opposizione. La libertà di espressione non può mai diventare terreno di disinformazione". Così la premier Giorgia Meloni in una nota.

Ti potrebbe interessare

videovideo
antonio tajani
attacco hacker
ucraina