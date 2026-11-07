Antonio Tajani: "Taglia su di me degli hacker russi? Non mi farò intimidire, difenderò libertà dell'Ucraina"

Sono disposti a pagare per avere informazioni sulla mia attività politica e sulla mia vita privata. L'obiettivo è di intimidirmi, ma continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l'Italia. Rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme. La nostra posizione sull'Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino. Difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso. E non permetterò mai più quello che è successo: cioè che un Paese, la Russia, ne invada un altro". Continuando, il ministro sottolinea che "siamo di fronte a una guerra ibrida, per questo ho chiesto al G7 che si svolgerà lunedì a Parigi di porre questo argomento al centro del nostro dibattito".