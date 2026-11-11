Kushner: "Giovedì vedremo Putin a Mosca, poi Zelensky a Dublino"

Tanti no e un singolo sì, quello allo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Ad Abu Dhabi, dopo nove mesi, Mosca e Kiev sono tornate a parlarsi: la buona notizia. È un primo passo, che il ministro russo Lavrov ha definito "concreto" nell'approccio da parte dei negoziatori di Zelensky. Ogni centimetro russo sarà restituito, dice Mendisky, mediatore di Putin. Colloqui che per Jared Kushner - genero di Trump - sono stati "seri, dettagliati e franchi". La due giorni del primo trilaterale si è conclusa sotto la mediazione americana negli emirati arabi, con un sostanziale nulla di fatto. Ma sarebbe stato utopico il contrario. Russia e Ucraina stanno riprendendo le misure. Le distanze però rimangono, specie su territori occupati e garanzie di sicurezza. "Nessuna forza Nato in Ucraina post-bellica", chiosa lapidaria Maria Zacharova, portavoce di Lavrov. Mentre si è registrato l'ennesimo sconfinamento di droni in Lituania e la risposta dei caccia alleati.



Convitato di pietra l’Europa, lasciata a guardare, per ora. Un piccolo seme fatto cadere sul terreno della diplomazia che verrà. È Kaja Kallas, Alto Commissario degli Affari Esteri dell'Unione europea, a tirare le somme: "Nessuna volontà di trattare seriamente da parte russa". Una sentenza. Tuttavia la diplomazia non arretra. Jared Kushner e Steve Witkoff, emissari americani, riferiranno a Putin nelle prossime ore e poi a Zelensky. La macchina dei colloqui insomma è ripartita, ma lo zar vorrà sfruttare l'anno di elezioni in Europa e i due di presidenza dell'amico Trump per massimizzare i risultati non solo militari.