Kiev: "Nella notte 132 russi contro l'Ucraina, intercettati 106"

Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha lanciato 132 droni contro l'Ucraina, tra cui 78 Shahed a propulsione jet, oltre a velivoli Gerbera e droni-esca Parodiya. Lo riferisce l'aeronautica militare ucraina, citata da Rbc-Ucraina. Secondo i dati preliminari aggiornati alle 8 locali, le difese aeree di Kiev hanno abbattuto o neutralizzato 106 velivoli senza pilota, tra cui 61 Shahed a propulsione jet. Gli attacchi hanno tuttavia provocato impatti in 20 località del Paese. I droni sono stati lanciati da diverse direzioni, dalle regioni russe di Bryansk, Orel, Kursk, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk, oltre che dalla Crimea occupata e dalla regione di Donetsk. Per respingere l'attacco sono stati impiegati aerei, sistemi missilistici antiaerei, unità di guerra elettronica e gruppi mobili di fuoco.