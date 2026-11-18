Incontro Xi-Putin al vertice Apec di Shenzhen: "Le nostre relazioni salde come una montagna | Grandi benefici dal trilaterale con Trump"
Il presidente cinese: "I nostri rapporti non risentono delle oscillazioni globali". Il leader russo: "Siamo per un ordine mondiale multipolare più giusto. Gli scambi commerciali mostreranno forti tendenze di crescita"
© Afp
I presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin, si sono incontrati a Shenzhen, a margine dei lavori della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Per il leader russo, Mosca e Pechino stanno adottando un approccio costruttivo alla creazione di un ordine mondiale multipolare più giusto. Il leader del Cremlino ha poi affermato che gli scambi commerciali tra i due Paesi mostreranno forti tendenze di crescita, confermando il rafforzamento della cooperazione economica. A fargli eco è Xi, secondo cui la relazione Cina-Russia è "salda come una montagna".
Xi: "La relazione Cina-Russia porta stabilità nel mondo"
Secondo il leader cinese, le relazioni tra Mosca e Pechino contribuiscono a garantire maggiore stabilità al mondo e presentano ampie prospettive di sviluppo. I rapporti tra i due Paesi, ha continuato Xi, non sono influenzati dalle congiunture internazionali di breve periodo. Secondo il leader cinese, la cooperazione tra i Cina e Russia rappresenta un fattore di continuità in un contesto internazionale caratterizzato da incertezze, e non risente delle oscillazioni temporanee dello scenario globale.
Putin: "Mi aspetto grandi benefici dal trilaterale"
Non solo il bilaterale con Xi. Putin si aspetta "grandi benefici potenziali" anche dal prossimo incontro trilaterale con il presidente cinese e il leader statunitense Donald Trump, in programma giovedì 19 novembre. Lo riferisce l'agenzia Tass.