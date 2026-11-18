I presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin, si sono incontrati a Shenzhen, a margine dei lavori della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Per il leader russo, Mosca e Pechino stanno adottando un approccio costruttivo alla creazione di un ordine mondiale multipolare più giusto. Il leader del Cremlino ha poi affermato che gli scambi commerciali tra i due Paesi mostreranno forti tendenze di crescita, confermando il rafforzamento della cooperazione economica. A fargli eco è Xi, secondo cui la relazione Cina-Russia è "salda come una montagna".