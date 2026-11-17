DIVERTIMENTI E CULTURA POP - Shenzhen ha anche un'anima decisamente più ludica. La città è conosciuta per i suoi grandi parchi tematici, le attrazioni spettacolari, i quartieri commerciali e una vivace vita serale. L'attrazione più curiosa è il parco tematico “Window of the World”, circa 480mila metri quadrati nel quale sono riprodotti monumenti e luoghi più celebri di tutto il mondo, dalle piramidi egizie, al Taj Mahal, passando per la Torre Eiffel e per la Torre di Pisa. Per le famiglie, il luogo del divertimento è Happy Valley, un grande parco tematico con montagne russe, attrazioni acquatiche, spettacoli e aree tematiche. La zona della movida serale è OCT Harbour: un'area commerciale e ricreativa con ristoranti, negozi, canali, spettacoli e una grande ruota panoramica. Molto caratteristica è anche Sea World, a Shekou, un vivace quartiere costruito intorno a una grande nave da crociera, oggi non più in servizio e trasformata in spazio per ristoranti e locali.