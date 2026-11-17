© Istockphoto | Skyline di Shenzhen
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In questi giorni la città di Shenzhen è sotto gli occhi del mondo perché ospita il trilaterale fra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Ma la metropoli del Guangdong, nel sud della Cina, merita un viaggio che va oltre la ribalta diplomatica: qui sembra che il futuro sia già arrivato, fra architetture sorprendenti e tecnologie strabilianti che entrano a pieno titolo nella vita quotidiana, come i taxi senza conducente, i droni che consegnano cibi e bevande, e robot che viaggiano in metropolitana e sorvegliano i parchi, raccogliendo anche i rifiuti. Cresciuta da piccolo villaggio di frontiera a una delle città più dinamiche e avanzate del Paese, Shenzhen sorprende per i suoi contrasti: grattacieli avveniristici e architetture d'autore convivono con parchi, mangrovie e villaggi tradizionali, nei quali si conserva una storia che precede di molto la sua esplosione urbanistica.
LA SHENZHEN FUTURISTICA - È il volto più riconoscibile della città: grattacieli e architetture avveniristiche, tecnologia, innovazione, grandi aziende. Shenzhen è il cuore di una delle più importanti aree tecnologiche della Cina, la Silicon Valley cinese, e ospita le sedi di aziende come Tencent, Huawei e DJI. il quartiere dell'elettronica è Huaqiangbei, uno dei più grandi mercati tecnologici al mondo, mentre gli edifici più imponenti si ammirano nel Futian CBD, il distretto degli affari, con i grattacieli, il centro civico e il celebre Ping An Finance Center, un grattacielo alto 599 metri. In queste zone il futuro non è una promessa, ma un'esperienza urbana: si può visitare un mercato dell'elettronica, osservare una flotta di taxi a guida autonoma e scoprire servizi di consegna con droni e robot che altrove sembrano ancora sperimentali. A raccontare la rapidissima trasformazione economica degli ultimi decenni è il nuovo Shenzhen Science and Technology Museum, un grande spazio dedicato alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione, particolarmente interessante per chi viaggia con bambini e ragazzi.
LA CITTÀ DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA - Non è soltanto una questione di grattacieli: Shenzhen è una città in cui anche le infrastrutture e gli spazi pubblici diventano luoghi di design. La città ha investito molto nella progettazione degli spazi pubblici, nei musei, nei centri culturali e nella riqualificazione di vecchie aree industriali: tra i luoghi più interessanti spiccano, oltre al già citato Ping An Finance Center, Il Sea World Culture and Arts Center: progettato dall'architetto giapponese Fumihiko Maki, è un centro culturale affacciato sul mare nel quartiere di Shekou dove si trovano spazi espositivi, gallerie e ambienti dedicati alle arti. L'OCT-LOFT è un ex complesso industriale riconvertito in distretto creativo, con edifici, gallerie, studi di design, librerie, caffè e locali: un esempio di rigenerazione urbana che ha trasformato un'area produttiva in un polo culturale.
LA NATURA: SPIAGGE E MANGROVIE – Chi associa la città a tecnologia e grattacieli rimarrà sorpreso: Shenzhen ha un lungo fronte-mare, con parchi, montagne e aree naturali. L’altra faccia della metropoli si incontra a Shenzhen Bay, con il suo grande parco costiero e le mangrovie, e soprattutto nella penisola di Dapeng, con spiagge e paesaggi più selvaggi. In particolare, l’area di Shenzhen Bay ha un immenso spazio verde costiero con un litorale di circa 10 chilometri, frequentato da chi passeggia, va in bicicletta, fa sport, immergendosi in un importante ecosistema di mangrovie, habitat di numerose specie di uccelli soprattutto durante le migrazioni. A est della metropoli si apre un paesaggio completamente diverso: la penisola di Dapeng, con baie, montagne, spiagge e piccoli villaggi costieri. Un luogo che merita una giornata di visita o, addirittura, un pernottamento dato che si trova a una certa distanza dal centro.
LA SHENZHEN STORICA: FORTEZZE, VILLAGGI E CULTURA HAKKA – Questa città ultramoderna ha un passato da scoprire. Prima di diventare una zona economica speciale, questa regione ospitava insediamenti agricoli e di pescatori, con importanti centri commerciali e militari lungo la costa. Il luogo storico più importante è Dapeng Fortress una fortezza militare Ming destinata alla difesa della costa dagli attacchi dei pirati e dalle incursioni straniere. Conserva mura, porte, vicoli e antiche residenze di ufficiali militari. Un altro luogo importante per la storia locale è Nantou Ancient Town, le cui origini risalgono almeno al IV secolo. L'impianto storico conserva porte, resti delle mura, templi e abitazioni tradizionali. Gankeng Hakka Town è invece un insediamento che permette di avvicinarsi alla cultura Hakka, comunità storica della Cina meridionale, con una propria tradizione architettonica, gastronomica e linguistica.
DIVERTIMENTI E CULTURA POP - Shenzhen ha anche un'anima decisamente più ludica. La città è conosciuta per i suoi grandi parchi tematici, le attrazioni spettacolari, i quartieri commerciali e una vivace vita serale. L'attrazione più curiosa è il parco tematico “Window of the World”, circa 480mila metri quadrati nel quale sono riprodotti monumenti e luoghi più celebri di tutto il mondo, dalle piramidi egizie, al Taj Mahal, passando per la Torre Eiffel e per la Torre di Pisa. Per le famiglie, il luogo del divertimento è Happy Valley, un grande parco tematico con montagne russe, attrazioni acquatiche, spettacoli e aree tematiche. La zona della movida serale è OCT Harbour: un'area commerciale e ricreativa con ristoranti, negozi, canali, spettacoli e una grande ruota panoramica. Molto caratteristica è anche Sea World, a Shekou, un vivace quartiere costruito intorno a una grande nave da crociera, oggi non più in servizio e trasformata in spazio per ristoranti e locali.