Il padrone di casa, Xi Jinping, può contare su un vantaggio rispetto agli altri due leader: il controllo dell'intero territorio che ospita il vertice. E le autorità cinesi hanno predisposto misure straordinarie per garantire la sicurezza dell'APEC. Come riferisce l'emittente pubblica di Hong Kong RTHK, dal 7 novembre sono state introdotte limitazioni al volo dei droni nei distretti di Futian e Nanshan, successivamente estese all'intera città.



I divieti di sorvolo riguardano anche palloni, aquiloni e altri oggetti volanti. I controlli sono stati rafforzati nelle stazioni della metropolitana, dove i passeggeri devono sottoporre i bagagli a verifiche più rigorose. Anche posta e pacchi diretti a Shenzhen sono soggetti a ispezioni e controlli ai raggi X.



Sulle strade, le restrizioni interessano soprattutto i veicoli con targhe provenienti da altre città. Secondo Reuters, oltre 1,5 milioni di automobilisti si sono impegnati a lasciare l'auto a casa in cambio di incentivi per il trasporto pubblico. Limitazioni riguardano persino l'utilizzo dei clacson, mentre scuole e aziende hanno modificato le proprie attività per ridurre gli spostamenti. La macchina organizzativa cinese punta così a controllare non soltanto i luoghi degli incontri, ma anche la mobilità e le attività quotidiane di una delle principali metropoli tecnologiche del Paese.