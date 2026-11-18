"Non bisogna avere intenzione di nuocere agli altri, ma non bisogna mai rinunciare a guardarsi da loro". L'antico proverbio cinese sembra scritto apposta per il vertice di Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping: i tre leader si preparano a scambiarsi sorrisi, abbracci, strette di mano e dichiarazioni di collaborazione, ma nessuno di loro sembra disposto ad abbassare la guardia, anzi. E così, a poche ore dallo storico trilaterale, ciascuno sfodera il proprio apparato di protezione personale. C'è chi porta con sé la limousine blindata, chi si fa accompagnare dalla valigetta nucleare e chi, giocando in casa, trasforma un'intera metropoli in una fortezza.
Putin, i bombardieri nucleari in Vietnam e il mistero del giubbotto antiproiettile
Vladimir Putin arriva in Cina mostrando i muscoli. Come ha riportato il "New York Times", alcune immagini satellitari documenterebbero l'atterraggio di due bombardieri strategici russi Tu-95MS all'aeroporto di Da Nang, in Vietnam, in concomitanza con il viaggio del presidente russo a Shenzhen. Si tratta di velivoli capaci di trasportare armamenti nucleari, anche se non ci sono elementi per affermare che ne avessero a bordo. Secondo il quotidiano americano, è il primo dispiegamento di questo tipo in Vietnam dai tempi dell'Unione Sovietica. Reuters ricorda però precedenti operazioni di supporto ai Tu-95 nella stessa base nel 2014.
La dimostrazione di forza non finisce qui. Putin si è fatto accompagnare dalla sua Aurus Senat, la limousine presidenziale russa che lo attendeva direttamente sulla pista dell'aeroporto di Shenzhen. E al seguito del presidente è comparsa anche la Cheget, la valigetta collegata al sistema di comando nucleare di Mosca, ripresa dalle telecamere dell'emittente russa RT.
Ma c'è un altro dettaglio che potrebbe nascondersi sotto gli abiti del leader del Cremlino. Putin indossava un giubbotto antiproiettile sotto il cappotto? Le immagini dell'arrivo in Cina mostrano un abbigliamento dall'aspetto piuttosto rigido e imbottito, ma impossibile andare al di là della pura congettura avvalorata dal precedente: nel giugno 2024 "The Moscow Times", citando due funzionari russi, aveva rivelato che Putin indossava giubbotti antiproiettile durante alcune apparizioni pubbliche almeno dal 2023, su raccomandazione del servizio di sicurezza presidenziale.
Una consulente britannica interpellata dal giornale, dopo aver esaminato i filmati della parata del 9 maggio a Mosca, aveva individuato diversi indizi: movimenti rigidi, spalle insolitamente squadrate e pieghe poco naturali del cappotto. Sempre secondo l'inchiesta, la protezione del presidente si estenderebbe persino ai pasti, controllati da personale specializzato per individuare eventuali sostanze velenose.
Trump, la fortezza americana viaggia sull'Air Force One
Donald Trump si affida all'imponente macchina di sicurezza della presidenza americana. Il suo arrivo a Shenzhen è avvenuto a bordo dell'Air Force One, accolto personalmente dal presidente cinese Xi Jinping. A proteggerlo è il Secret Service, responsabile della sicurezza del presidente degli Stati Uniti anche durante le missioni all'estero.
Tra i simboli più riconoscibili di questo apparato c'è The Beast, la limousine presidenziale Cadillac One, progettata per offrire una protezione elevata contro possibili attacchi. Il South China Morning Post aveva annunciato il suo previsto impiego a Shenzhen, sottolineando anche il contrasto tra il pesante veicolo americano e le centinaia di auto elettriche e ibride messe a disposizione dalla Cina per le delegazioni. Intanto, agenti e dispositivi di sicurezza sono stati schierati anche nei pressi dell'albergo destinato a ospitare Trump. Il presidente americano si muove dunque all'interno di un sistema di protezione che fa capo a Washington, pur operando nel territorio del Paese ospitante.
Xi Jinping, Shenzhen trasformata in una fortezza
Il padrone di casa, Xi Jinping, può contare su un vantaggio rispetto agli altri due leader: il controllo dell'intero territorio che ospita il vertice. E le autorità cinesi hanno predisposto misure straordinarie per garantire la sicurezza dell'APEC. Come riferisce l'emittente pubblica di Hong Kong RTHK, dal 7 novembre sono state introdotte limitazioni al volo dei droni nei distretti di Futian e Nanshan, successivamente estese all'intera città.
I divieti di sorvolo riguardano anche palloni, aquiloni e altri oggetti volanti. I controlli sono stati rafforzati nelle stazioni della metropolitana, dove i passeggeri devono sottoporre i bagagli a verifiche più rigorose. Anche posta e pacchi diretti a Shenzhen sono soggetti a ispezioni e controlli ai raggi X.
Sulle strade, le restrizioni interessano soprattutto i veicoli con targhe provenienti da altre città. Secondo Reuters, oltre 1,5 milioni di automobilisti si sono impegnati a lasciare l'auto a casa in cambio di incentivi per il trasporto pubblico. Limitazioni riguardano persino l'utilizzo dei clacson, mentre scuole e aziende hanno modificato le proprie attività per ridurre gli spostamenti. La macchina organizzativa cinese punta così a controllare non soltanto i luoghi degli incontri, ma anche la mobilità e le attività quotidiane di una delle principali metropoli tecnologiche del Paese.