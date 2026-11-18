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Il presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin si sono incontrati a Shenzhen, in Cina, dove parteciperà ai lavori del vertice Apec, la Cooperazione economica Asia-Pacifico, in programma il 18 e 19 novembre. L'appuntamento riunisce i leader delle economie che si affacciano sull'Oceano Pacifico per discutere di cooperazione economica e sviluppo regionale. A margine del summit, giovedì 19 novembre, il presidente americano incontrerà per la prima volta in un vertice trilaterale il leader cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin. Tra i temi previsti nel confronto anche la riduzione degli armamenti nucleari.
Gli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, non prenderanno parte all'incontro trilaterale che l'inquilino della Casa Bianca terra' domani a Shenzhen con gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin. Lo ha reso noto Kirill Dmitriev, rappresentante russo nei rapporti con l'amministrazione Trump e direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti. I due emissari, impegnati negli sforzi della Casa Bianca per negoziare una soluzione alla guerra tra Russia e Ucraina, avrebbero dovuto far parte della delegazione statunitense in Cina. Secondo Dmitriev, tuttavia, sono attualmente al lavoro con i partner europei per illustrare loro una possibile architettura della sicurezza europea. Witkoff e Kushner hanno partecipato all'inizio della settimana a colloqui trilaterali con rappresentanti russi e ucraini ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. "Per questo domani non saranno qui", ha spiegato Dmitriev a Shenzhen.
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Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Donald Trump avranno colloqui approfonditi e potrebbero incontrarsi più volte durante il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in corso a Shenzhen, in Cina. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Juri Ushakov in un'intervista al giornalista Pavel Zarubin, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Tass". "Quando i leader si incontreranno, credetemi, avranno una conversazione approfondita. Indipendentemente dal fatto che siano seduti in poltrona, su una sedia, su uno sgabello oppure che parlino semplicemente in piedi, guardandosi negli occhi. L'incontro ci sarà, ci sarà", ha affermato Ushakov, sottolineando che il formato dei colloqui non ne condizionerà la sostanza.
Il presidente cinese Xi Jinping vuole rafforzare la posizione della Cina e giocare un ruolo anche nel Medio Oriente. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando all'emittente "Rai Radio 1". "Anche guardando all'Iran e Hormuz, ci sono interessi diretti della Cina nello Stretto. L'obiettivo è essere sempre più protagonista e svolgere un ruolo importante nel mondo", ha detto Tajani. "Sono concorrenti, cercheranno di giocare sempre più un ruolo non di secondo piano", ha aggiunto.
I presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Donald Trump, si incontreranno oggi a un ricevimento di gala a Shenzhen, ha riferito il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, all'agenzia Ria Novosti.
Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha accolto personalmente l'omologo degli Stati Uniti, Donald Trump, in aeroporto a Shenzhen, dove l'inquilino della Casa Bianca è appena arrivato per il 33mo vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Quella di Trump è la seconda visita in Cina dall'inizio dell'anno, dopo la missione condotta a Pechino lo scorso maggio. In quell'occasione, i due leader avevano concordato di costruire relazioni sino-statunitensi "costruttive" e "improntate alla stabilita' strategica". La visita di Trump arriva a meno di due settimane dalla netta sconfitta del Partito repubblicano alle elezioni di medio termine. Si svolge mentre proseguono il conflitto con l'Iran e i negoziati per la pace in Ucraina, temi che potrebbero essere affrontati nei colloqui tra i leader dell'Apec, in programma oggi e domani. Domani, 19 novembre, Trump terrà il terzo bilaterale con Xi dall'inizio dell'anno. Successivamente, è previsto un trilaterale anche con il presidente della Russia, Vladimir Putin. Parlando con i giornalisti a Manila, Trump ha inoltre ipotizzato la possibilita' di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un.