Gli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, non prenderanno parte all'incontro trilaterale che l'inquilino della Casa Bianca terra' domani a Shenzhen con gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin. Lo ha reso noto Kirill Dmitriev, rappresentante russo nei rapporti con l'amministrazione Trump e direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti. I due emissari, impegnati negli sforzi della Casa Bianca per negoziare una soluzione alla guerra tra Russia e Ucraina, avrebbero dovuto far parte della delegazione statunitense in Cina. Secondo Dmitriev, tuttavia, sono attualmente al lavoro con i partner europei per illustrare loro una possibile architettura della sicurezza europea. Witkoff e Kushner hanno partecipato all'inizio della settimana a colloqui trilaterali con rappresentanti russi e ucraini ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. "Per questo domani non saranno qui", ha spiegato Dmitriev a Shenzhen.