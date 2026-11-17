Dall'inizio della nuova ondata epidemica, partita nel gennaio 2025 da una comunità mennonita del Texas, le autorità sanitarie statunitensi hanno registrato oltre 7.700 casi e dieci decessi. Centinaia di persone sono state ricoverate, in molti casi bambini non vaccinati. Le infezioni sono aumentate anche tra le donne incinte e i neonati, particolarmente vulnerabili alle complicazioni della malattia. "La perdita dello status di eliminazione del morbillo ha implicazioni più ampie della semplice perdita di un riconoscimento sanitario", ha dichiarato il direttore della Paho, Jarbas Barbosa. "Significa che il virus ha circolato per un periodo prolungato, esponendo famiglie e comunità al rischio di malattie, ricoveri e decessi prevenibili". L'organizzazione ha annunciato che anche Bolivia e Messico hanno perso lo stesso riconoscimento, mentre il Canada lo aveva già perso nel 2025.