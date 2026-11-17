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Gli Stati uniti hanno perso lo status di Paese che ha eliminato il morbillo, riconoscimento ottenuto nel 2000, dopo che il virus ha continuato a circolare sul territorio nazionale per oltre un anno senza interruzioni. Lo ha annunciato l'Organizzazione panamericana della sanità, certificando il ritorno della trasmissione endemica di una malattia altamente contagiosa che gli Usa erano riusciti a tenere sotto controllo per oltre un quarto di secolo. Lo riferisce il New York Times.
Dall'inizio della nuova ondata epidemica, partita nel gennaio 2025 da una comunità mennonita del Texas, le autorità sanitarie statunitensi hanno registrato oltre 7.700 casi e dieci decessi. Centinaia di persone sono state ricoverate, in molti casi bambini non vaccinati. Le infezioni sono aumentate anche tra le donne incinte e i neonati, particolarmente vulnerabili alle complicazioni della malattia. "La perdita dello status di eliminazione del morbillo ha implicazioni più ampie della semplice perdita di un riconoscimento sanitario", ha dichiarato il direttore della Paho, Jarbas Barbosa. "Significa che il virus ha circolato per un periodo prolungato, esponendo famiglie e comunità al rischio di malattie, ricoveri e decessi prevenibili". L'organizzazione ha annunciato che anche Bolivia e Messico hanno perso lo stesso riconoscimento, mentre il Canada lo aveva già perso nel 2025.
Secondo gli esperti di sanità pubblica, la ripresa della circolazione del virus è legata soprattutto al calo delle vaccinazioni, iniziato durante la pandemia di Covid-19 e proseguito negli anni successivi. La copertura vaccinale negli Stati uniti è scesa al di sotto del 95%, la soglia generalmente necessaria per garantire l'immunità di comunità contro il morbillo, con percentuali ancora inferiori in alcune comunità religiose. Diversi specialisti hanno inoltre criticato la gestione delle epidemie da parte dell'amministrazione del presidente degli Stati uniti Donald Trump, accusando il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. di aver indebolito la fiducia nei vaccini pediatrici e promosso trattamenti contro il morbillo privi di adeguate prove scientifiche.
Il dipartimento della Salute ha assicurato che continuerà a lavorare per interrompere la trasmissione, aumentare le vaccinazioni e rafforzare la risposta alle epidemie. La direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Erica Schwartz, ha annunciato investimenti per 100 milioni di dollari destinati alle autorità sanitarie statali e locali. "Non è il riconoscimento dell'eliminazione del morbillo a proteggere gli americani. E' la vaccinazione", ha sottolineato Schwartz. Gli esperti avvertono che recuperare lo status perduto potrebbe richiedere diversi anni. Il ritorno del morbillo comporta inoltre il rischio di conseguenze a lungo termine, tra cui danni al sistema immunitario e, in rari casi, la panencefalite sclerosante subacuta, una grave malattia neurologica che può manifestarsi anni dopo l'infezione ed è quasi sempre mortale.