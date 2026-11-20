"Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conversazione con i media ieri, dopo la riunione dei Volenterosi, riporta la Ukrainska Pravda. "Non sono sicuro che noi e gli Stati Uniti abbiamo la stessa interpretazione dell'articolo 5. Perché per me significa che le forze armate dei paesi partner opereranno sul nostro territorio. Quindi la mia domanda è: che dire dei soldati americani? Saremmo contenti se avessimo basi americane come in Medio Oriente, che tra l'altro non fanno parte della Nato. Quindi, c'è una risposta a questa domanda? Al momento non ne ho una", ha detto Zelensky.