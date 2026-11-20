Guerra Russia-Ucraina
La proposta degli Usa: Kiev potrebbe entrare nella Nato se cede territori a Mosca
Dopo il trilaterale di Shenzen si continua a costruire un accordo di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina: le proposte sono diverse, ma i raid di Mosca e Kiev mietono altre vittime
© Ansa
Jared Kushner, inviato speciale degli Usa, ha di recente sollevato nei colloqui di pace l'ipotesi di un'adesione alla Nato dell'Ucraina a patto che Kiev ceda territori alla Russia. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti hanno ventilato due scenari. Il primo è la piena adesione alla Nato da parte di Kiev se cederà il Donbass. Il secondo invece prevede il congelamento del conflitto lungo la linea del fronte e la concessione all'Ucraina di garanzie di sicurezza tramite un trattato internazionale con gli Stati Uniti ed eventualmente gli alleati europei per proteggerla da futuri attacchi.
Zelensky: "Non sono sicuro che abbiamo la stessa interpretazione dell'articolo 5
"Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conversazione con i media ieri, dopo la riunione dei Volenterosi, riporta la Ukrainska Pravda. "Non sono sicuro che noi e gli Stati Uniti abbiamo la stessa interpretazione dell'articolo 5. Perché per me significa che le forze armate dei paesi partner opereranno sul nostro territorio. Quindi la mia domanda è: che dire dei soldati americani? Saremmo contenti se avessimo basi americane come in Medio Oriente, che tra l'altro non fanno parte della Nato. Quindi, c'è una risposta a questa domanda? Al momento non ne ho una", ha detto Zelensky.
La posizione della Russia
I negoziatori di Mosca hanno chiesto esplicitamente che l'Ucraina rinunci a qualsiasi ambizione di adesione alla Nato. In un documento informale distribuito durante i colloqui ad Abu Dhabi, la Russia ha inoltre chiesto che l'Alleanza si impegni a non dispiegare truppe o equipaggiamenti militari in Ucraina, che cessino le forniture occidentali di armi a Kiev e che le infrastrutture militari della Nato nell'Europa orientale tornino ai livelli del 1997. Mosca ha anche invocato il ritiro dei missili in grado di raggiungere il territorio russo da Paesi europei e del Caucaso e la revoca delle offerte di protezione nucleare avanzate da Francia e Regno Unito ad altri Stati europei. I negoziatori europei hanno giudicato le richieste massimaliste, interpretandole come posizioni iniziali e non come una proposta definitiva di accordo