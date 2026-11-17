Cybersicurezza, l'intelligence tedesca: "Germania ed Europa esposte a minaccia ibrida di lungo periodo"
La Russia, "che punta a destabilizzare le società democratiche, indebolendole e dividendole", continua a rappresentare il maggior pericolo
12.01 CYBER ATTACCO IN ITALIA SRV (AUDIO REGOLATO) © Da video
La Germania e l'Europa sono esposte a una "minaccia ibrida di lungo periodo", in particolare da parte della Russia, che punta a "destabilizzare le società democratiche, indebolendole e dividendole". Lo ha dichiarato l'ufficio dell'intelligence interna tedesca (BfV) a LaPresse, in merito ai recenti cyberattacchi e minacce bomba in Europa. "Di fronte all'aumento dell'intensità, della velocità e della portata di queste attività, la collaborazione con partner nazionali e internazionali riveste grande importanza", ha affermato il BfV, precisando di mantenere "uno stretto scambio" con i servizi partner in Germania e all'estero.