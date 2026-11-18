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Guerra Ucraina, attacchi nella regione di Belgorod: uccisi tre civili | Colpite due raffinerie russe a Krasnodar
"Kiev ha lanciato attacchi di artiglieria e con sistemi missilistici a lancio multiplo", spiegano le autorità
© Ansa
Tre civili sono stati uccisi negli attacchi delle forze armate dell'Ucraina nella regione russa di Belgorod, stando a quanto dichiarato dal governatore regionale Alexander Shuvaev. Come riferisce l'agenzia Ria Novosti, le forze di sicurezza ucraine hanno colpito la regione di Belgorod 135 volte nelle ultime 24 ore. "Kiev ha lanciato attacchi di artiglieria e con sistemi missilistici a lancio multiplo", spiegano le autorità locali. Colpite anche due raffinerie russe nel territorio di Krasnodar.
L'Ucraina potrebbe sviluppare entro la fine del 2027 una componente autonoma delle proprie Forze spaziali, dotata di capacità di ricognizione satellitare, comunicazioni spaziali e sistemi destinati al contrasto delle minacce aeree. Lo ha affermato il deputato Fedir Venislavskyi, membro della commissione parlamentare per la Sicurezza nazionale, la Difesa e l'intelligence, in un'intervista pubblicata dall'agenzia d'informazione Rbc. Il parlamentare ha espresso ottimismo sulle prospettive di sviluppo del settore nazionale della difesa, pur riconoscendo la persistente dipendenza da tecnologie e componenti stranieri in diversi comparti.
Due raffinerie di petrolio nel sud della Russia sono state colpite da un attacco di droni ucraini nella notte. Lo riferisce il quotidiano online Kiyv Independent. Gli attacchi riportati fanno parte di una più ampia campagna ucraina contro le infrastrutture petrolifere russe, volta a interrompere le forniture di carburante all'esercito di Mosca e a ridurre le entrate che finanziano la guerra contro l'Ucraina. Il canale Telegram di monitoraggio ucraino Exilenova+ ha pubblicato, citando fonti locali, che i droni hanno colpito le raffinerie di Ilsky e Afipsky. Lo stesso canale ha riferito che l'attacco al Territorio di Krasnodar sarebbe continuato per tutta la notte.
Tre civili sono stati uccisi negli attacchi delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod nelle ultime 24 ore, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale Alexander Shuvaev. Secondo quanto riferisce l'agenzia russa Ria Novosti, le forze di sicurezza ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod 135 volte nelle ultime 24 ore. Nello specifico, le forze armate ucraine hanno condotto nove attacchi di artiglieria e con sistemi missilistici a lancio multiplo, e hanno anche sganciato ordigni esplosivi da droni in due occasioni. Shuvaev ha sottolineato che, grazie all'impegno degli equipaggi della difesa aerea e di tutte le unità coinvolte, sono stati abbattuti e neutralizzati 125 droni. Otto, sempre secondo Ria Novosti, le persone rimaste ferite.