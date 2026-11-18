Tre civili sono stati uccisi negli attacchi delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod nelle ultime 24 ore, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale Alexander Shuvaev. Secondo quanto riferisce l'agenzia russa Ria Novosti, le forze di sicurezza ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod 135 volte nelle ultime 24 ore. Nello specifico, le forze armate ucraine hanno condotto nove attacchi di artiglieria e con sistemi missilistici a lancio multiplo, e hanno anche sganciato ordigni esplosivi da droni in due occasioni. Shuvaev ha sottolineato che, grazie all'impegno degli equipaggi della difesa aerea e di tutte le unità coinvolte, sono stati abbattuti e neutralizzati 125 droni. Otto, sempre secondo Ria Novosti, le persone rimaste ferite.