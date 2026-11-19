Shenzhen, in Cina, ospita oggi l'atteso trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, organizzato a margine del forum Apec. Al centro dei colloqui le principali crisi internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni in Medio Oriente, oltre alle relazioni commerciali tra Stati Uniti, Cina e Russia. Previsto anche un incontro bilaterale tra Trump e Putin, che si sono già incrociati durante la cena di gala, scambiandosi un breve saluto e qualche parola. Il presidente americano, al suo arrivo, è stato accolto personalmente da Xi, che nelle ore precedenti aveva riaffermato insieme a Putin la solidità dei rapporti sino-russi, descritti come "incrollabili come una montagna".