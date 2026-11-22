Ancora altissima tensione a Hormuz. I Guardiani della Rivoluzione dell'Iran hanno reso noto che le proprie forze di difesa aerea hanno abbattuto il ventesimo drone Usa Mq-1 a est dello Stretto, aggiungendo che si tratta del quarto abbattuto nelle ultime 24 ore. Non solo: due petroliere hanno preso fuoco nello stesso specchio d'acqua dopo aver urtato mine navali. Intanto, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di essere propenso a riprendere i raid contro il regime dopo l'inizio del nuovo anno qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo.