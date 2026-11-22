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Guerra in Iran, Trump "propenso a riprendere gli attacchi nel nuovo anno" | Due petroliere a Hormuz urtano mine e vanno a fuoco
I Pasdaran abbattono nello Stretto il ventesimo drone americano: "È il quarto nelle ultime 24 ore"
© Ansa
Ancora altissima tensione a Hormuz. I Guardiani della Rivoluzione dell'Iran hanno reso noto che le proprie forze di difesa aerea hanno abbattuto il ventesimo drone Usa Mq-1 a est dello Stretto, aggiungendo che si tratta del quarto abbattuto nelle ultime 24 ore. Non solo: due petroliere hanno preso fuoco nello stesso specchio d'acqua dopo aver urtato mine navali. Intanto, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di essere propenso a riprendere i raid contro il regime dopo l'inizio del nuovo anno qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo.