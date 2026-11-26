Due civili, tecnici italiani della Rheinmetall, sono morti - apprende l'Ansa - in seguito all'intercettazione di droni iraniani diretti verso una struttura di importanza strategica in Kuwait. Almeno altri due feriti.





A riferirlo, lo Stato maggiore generale delle forze armate del Paese del Golfo in un comunicato pubblicato sul proprio account ufficiale X. Il portavoce del ministero della Difesa kuwaitiano, colonnello Saud Abdulaziz al Otaiwan, ha dichiarato che "le forze armate hanno individuato oggi (26 novembre) un certo numero di droni ostili nello spazio aereo kuwaitiano" e che "sono stati neutralizzati". "L'attacco iraniano ha colpito un sito strategico, provocando la caduta di schegge", ha aggiunto. "Si sono inoltre registrati danni materiali", si legge nella nota.