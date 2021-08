"Sono io la porta da cui sono entrati gli hacker della Regione Lazio. Pensavo di averla chiusa bene a chiave e invece...". A parlare è Nicola, impiegato 61enne della sede di Frosinone della Regione Lazio intestatario dell'account "bucato" dai pirati informatici che da giorni tengono sotto scacco il Centro elaborazione dati regionale. "Il presidente Zingaretti non mi ha chiamato - spiega al Corriere della Sera - neanche il mio capo ufficio lo ha fatto. Da una settimana mi sento come isolato, emarginato, solo due-tre colleghi si sono avvicinati per farmi coraggio, per chiedermi come sto. Sono spaventato". L'impiegato inoltre afferma di non essere ancora stato interrogato dalla polizia postale: "Un tecnico lunedì è entrato, ha smontato il computer e l'ha portato via. Da quel momento il buio".