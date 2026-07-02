Speciale La strage di Altavilla
Nel febbraio 2024

Strage di Altavilla, tre condanne all'ergastolo

Carcere a vita per il marito delle vittime e i complici

02 Lug 2026 - 23:35
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La corte d'assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello.

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I giudici sono rimasti in Camera di consiglio più di 10 ore. Per Barreca il pm aveva chiesto la condanna a 30 anni ritenendo l'imputato semi-infermo di mente. L'ergastolo era stato invece chiesto per i complici. La corte evidentemente ha ritenuto tutti e tre capaci di intendere e di volere.

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Per i tre scatta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento ai familiari delle vittime che il Giudice ha quantificato in diverse centinaia di migliaia di euro.

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