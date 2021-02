AstraZeneca lavora per rispettare gli impegni: entro marzo 4,2 milioni di dosi

Ansa

"AstraZeneca sta lavorando per rispettare l'impegno di consegnare all'Italia 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l'obiettivo di superare i 5 milioni". Lo afferma l'azienda farmaceutica, dopo la notizia sui nuovi tagli. "Con la terza consegna che è stata effettuata venerdì, siamo contenti di aver fatto arrivare più di 1 milione di dosi. Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per 1 milione di dosi addizionali".