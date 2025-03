Sequestrano, rapinano e gettano un uomo dal terzo piano: due arresti ad Asti

La polizia di Asti ha arrestato due cittadini pakistani, accusati di sequestro di persona, rapina, tentata estorsione, tentato omicidio e favoreggiamento all'immigrazione clandestina. I due avrebbero sequestrato un concittadino all'interno di un appartamento, richiedendo un'ingente somma di denaro per il suo rilascio, poi lo avrebbero picchiato violentemente per circa un'ora prima di gettarlo da un balcone al terzo piano dell'abitazione. L'uomo è miracolosamente sopravvissuto, ma è tuttora ricoverato per tentare di recuperare la mobilità agli arti inferiori.