Asti, blitz contro giro di prostituzione: arrestata la responsabile di due case di appuntamento

Sono stati inoltre rintracciati gli appartamenti utilizzati come case di appuntamento: gli operatori di polizia hanno perquisito tutti i locali che a vario titolo erano nella disponibilità della "maitresse", uno di questi risultato poi fittizio. La donna, infatti, aveva dichiarato un indirizzo non corrispondente al suo reale domicilio, presso l'abitazione di un cittadino italiano - che per tale ragione è stato denunciato - per ottenere un permesso di soggiorno e regolarizzare così la sua posizione sul territorio italiano. A conclusione delle perquisizioni, i poliziotti hanno sequestrato i due appartamenti utilizzati per far prostituire le ragazze, 50mila euro in contanti, due telecamere utilizzate dalla "maitresse" per controllare le donne e dispositivi elettronici per la gestione da remoto.