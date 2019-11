Assoambiente: allarme rifiuti, le regioni più a rischio | Chicco Testa a Tgcom24

Lazio, Campania e Sicilia sono le regioni in cui l'allarme ambientale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti supera i livelli di guardia. "Al Centrosud - dice a Tgcom24 Chicco Testa, presidente di Assoambiente - queste tre regioni hanno in comune la mancanza di impianti adatti. E il cosiddetto "turismo dei rifiuti", con il loro smaltimento altrove, genera dei costi esnormi. Senza contare - aggiunge Testa - tutti i problemi legati alle infiltrazioni malavitose" | L'intervista completa