Assalto a due portavalori nel Livornese, prosegue senza sosta la caccia ai banditi

I rapinatori, almeno 9 persone, avevano precedentemente bloccato il convoglio che trasportava il denaro utilizzando due furgoni, risultati rubati, uno davanti e l'altro dietro, in un punto in cui la carreggiata per lavori ha un'unica corsia di percorrenza. A quel punto i malviventi, avrebbero inserito l'esplosivo all'interno di uno dei portavalori facendo esplodere il tetto per consentire così di accedere al denaro. La banda ha agito in pochissimi minuti e, dopo aver caricato il denaro su tre Suv di colore grigio e uno scuro, ha dato fuoco ai due furgoni e si è allontanata in direzione Sud facendo perdere le proprie tracce.