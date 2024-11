Una ditta orafa di Alberoro, nel comune aretino di Monte San Savino, è stata assaltata nella notte da una banda di ladri, che è poi fuggita con un bottino in argento il cui valore è da quantificare. Il gruppo ha agito attorno a mezzanotte e mezza, posizionando due furgoni e un camion di traverso lungo la provinciale 327 che collega Arezzo con Foiano della Chiana, impedendo così la circolazione per garantirsi una via di fuga.