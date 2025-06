Assago città modello per l'impegno nella lotta al bullismo e al cyberbullismo con "Assago nel Cuore"

Possiamo constatare come il bullismo sia in crescita anche e soprattutto in quegli ambiti in cui il tenore di vita è più elevato, non solo nei ghetti in cui vive la povertà. Nella società odierna è ben evidente che imperversi il materialismo più ostinato secondo cui apparire, sembrare, ostentare è il valore primario. Alla luce di tale presupposto coltivare il mondo interiore dei propri figli è ritenuta cosa inutile. L'avere ha il sopravvento sull'essere. Possedere macchine lussuose, vivere in case che costano un milione di euro, avere tanti beni materiali è la finalità da realizzare. L'essere umano sta diventando "un contenitore vuoto", ossia un contenitore di cose, nel cui mondo interiore si sta creando un vuoto che lo rende aggressivo e violento in quanto frustrato dalla sua paura di smarrirsi in esso.