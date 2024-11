Arrestato lo spacciatore che aveva minacciato Brumotti a Vercelli

Brumotti ha consegnato alle forze dell'ordine pochi grammi di hashish e cocaina abbandonati dall'arrestato durante la fuga. Il filmato realizzato dalla troupe, trasmesso in tv e sui social, è stato acquisito quale fonte di prova. I militari, dopo aver pattugliato i boschi in cui si svolgeva l'attività di spaccio, hanno trovato uno zaino più di 600 grammi tra hashish, eroina e cocaina, oltre a un revolver privo di tappo rosso e 570 euro in contanti.