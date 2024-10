Taranto, arrestato il prof assenteista: dovrà scontare sette anni dopo una serie di condanne per truffa e peculato

Fabio Lanza al Cerletti aveva ottenuto l'immissione in ruolo dal 2021. Da quel momento sono iniziate le assenze: il primo anno per aspettativa; gli altri due per malattia, non continuative, ma spezzettate strategicamente tra lunedì e sabato, o a ridosso delle ferie, alcune anche ingiustificate. Per coprire i "buchi" nell'orario la scuola era costretta a ricorrere a sostituzioni brevi, costringendo a continue rimodulazioni del programma e del metodo di insegnamento. A chiudere la partita è stata la visita alla quale il prof si è sottoposto, su richiesta della scuola, alcuni mesi fa davanti alla commissione medica di Bari. I sanitari non avevano riscontrato problemi di salute che impedissero all'uomo di recarsi a scuola.