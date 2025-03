Arrestata a Caserta Lucia Simeone, segretaria dell'eurodeputato Martusciello

L'inchiesta riguarderebbe una vicenda per la quale il nome del capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo Martusciello è rimbalzato negli ultimi giorni più volte sulla stampa. Si tratta del cosiddetto "caso Huawei", esploso giovedì a Bruxelles. L'inchiesta, guidata dalla giustizia belga, finora ha portato all'arresto di quattro lobbisti legati al colosso cinese, sospettati di aver corrotto una quindicina di ex e attuali eurodeputati per favorire gli interessi cinesi in Europa. Tuttavia fino a oggi nessun eurodeputato o assistente risultava tra gli indagati. Nel corso di una serie di perquisizioni all'Eurocamera, gli investigatori belgi avevano momentaneamente sequestrato gli uffici di due assistenti, rimuovendo poi i sigilli all'inizio di questa settimana.