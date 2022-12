Inchiesta Qatar, spunta un pentito

C'è un pentito nell'inchiesta sulla corruzione legata al Qatar.

Una delle persone coinvolte, secondo la "Repubblica", si è messa in contatto con gli inquirenti descrivendo loro come sia articolata la cosiddetta rete Panzeri. Cresce quindi la tensione, in particolare nel gruppo S&D dell'Europarlamento. Il pentito avrebbe illustrato le attività dell'Ong "Fight Impunity" facendo i nomi di chi ha collaborato con l'ex eurodeputato.