Inchiesta Qatar, Metsola: sono infuriata, democrazia Ue sotto attacco

In merito all'inchiesta Qatar, il presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ha affermato di essere "infuriata e dispiaciuta.

L'Europarlamento è sotto attacco, la democrazia europea è sotto attacco". Poi ha annunciato l'avvio di "un'indagine interna per esaminare tutti i fatti relativi al Parlamento e per valutare come i nostri sistemi possano diventare ancora più impermeabili. Non metteremo la polvere sotto il tappeto".