Inchiesta Qatar, Eva Kaili: Atene congela beni alla ex vicepresidente Pe | Sequestrati 750mila euro

Atene ha congelato tutti i beni di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo : lo ha reso noto il governo. Intanto lo scandalo che sta travolgendo il Parlamento europeo per alcuni sarebbe un "Italian job", un colpo all'italiana, come spiega, strettamente off the record, un portavoce francese di un gruppo parlamentare all'Eurocamera, rifacendosi al celebre film britannico con Michael Caine.

Quasi 750mila euro sequestrati a Kaili - È nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro l'importo in contanti sequestrato nell'abitazione della vicepresidente dell'Eurocamera e nelle borse che suo padre trasportava quando è stato fermato dalle autorità. Il denaro non è stato ancora contato ma, secondo

il quotidiano belga L'Echo le prime stime parlano di oltre 750mila euro in tagli da 20 e 50 euro: 600mila euro erano nella valigia portata dal padre di Kaili e il resto nell'abitazione dell'eurodeputata greca. L'autorità ellenica per l'antiriciclaggio, nel frattempo, ha congelato gli averi della vicepresidente dell'Eurocamera.

Dal Ppe rincarano la dose, i socialisti italiani al momento sarebbero figure "tossiche", osservano fonti interne al Partito popolare europeo. Tutti elementi che potrebbero emergere gà alla Plenaria che si riunisce a Strasburgo e che molto probabilmente vedrà intervenire sul dossier, nel suo discorso di apertura, la presidente Roberta Metsola.

Ad alimentare le voci di un "italian job" tra i gruppi c'è il dato che l'indagine, allargandosi, vede sempre più persone di origine italiana coinvolti. Raphael Gluksmann, eurodeputato del gruppo S&d, potrebbe chiedere che la commissione Inge (sulle interferenze straniere) da lui presieduta affronti il caso già

nelle prossime ore. "È giunto il momento di dimostrare che la democrazia non e' in vendita", sono state le sue parole sui canali social. E non si esclude che uno o più gruppi chiedano di inserire il tema nell'ordine dei lavori dell'Aula".

Chi è Antonio Panzeri - Secondo le accuse, l'ex eurodeputato Antonio Panzeri è sospettato di essere intervenuto politicamente con i membri che lavorano al Parlamento Europeo. Gli interventi sarebbero stati a beneficio del Qatar e del Marocco. A Bruxelles, a casa di Panzeri, secondo quanto scrivono alcuni media, gli inquirenti avrebbero trovato 500mila euro in contanti.

Il Qatar, intanto, fin dai primi giorni dell'inchiesta, "ha respinto categoricamente ogni tentativo di associarlo ad accuse di cattiva condotta".

Baerbock (Germania): "La vicenda che riguarda la credibilità dell'Europa" - Lo scandalo legato al Qatar e alle accuse di corruzione nei confronti di alcuni membri dell'Europarlamento "è incredibile e va chiarito senza se e senza ma con tutta la severità della legge". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al consiglio dei ministri Esteri della Ue a Bruxelles. Lo scandalo "riguarda direttamente la credibilità dell'Europa per questo dovranno esserci conseguenze in diversi ambiti", ha detto ancora Baerbock, aggiungendo che prima di tutto "serve un chiarimento completo" sulla vicenda. "Non abbiamo vissuto una cosa del genere da molto tempo", ha aggiunto Baerbock.