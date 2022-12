Corruzione Ue/Qatar, "trovati sacchi di banconote in casa di Eva Kaili"

E' quanto riferisce il quotidiano belga "L'Echo". Secondo quanto scrive "Le Soir" Kaili, come gli altri quattro arrestati venerdì, sarà ascoltata entro 48 ore da un giudice che deciderà su eventuali mandati di cattura.

Procura belga: arrestate personalità con posizioni strategiche - La procura federale belga non ha confermato i nomi degli arrestati, ma sottolinea che si tratta di "personalità con posizioni strategiche". Secondo le informazioni ottenute dall'agenzia di stampa greca "Ana-Mpa", inoltre, è stato arrestato anche il compagno di Kaili, Francesco Giorgi, in passato assistente parlamentare di Antonio Panzeri, ex europarlamentare del gruppo S&D che figura tra gli arrestati nella maxi operazione condotta dalla polizia belga.

Le altre persone arrestate sarebbero Luca Visentini, segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc) e Niccolò Figa Talamanca, direttore dell'ong No peace without justice. I cinque arrestati avrebbero tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo a favore di un Paese del Golfo che, secondo la stampa belga, sarebbe il Qatar.