Ariano Irpino (Avellino), genitore aggredisce verbalmente un'insegnante: la docente accusa un malore e finisce in ospedale

In un liceo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, un genitore si è scagliato verbalmente contro un'insegnante che, a seguito dell'aggressione, ha accusato un malore ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane.

Il genitore contestava alla docente di aver assegnato alla figlia un impreparato in seguito al rifiuto della stessa di farsi interrogare. In particolare la accusava di non aver applicato lo stesso metodo anche per un'altra studentessa, che risultava assente in quell'ora perché la madre era venuta a prenderla.