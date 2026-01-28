Metalli preziosi, il gioielliere che ha finito l'argento: "La domanda supera l'offerta, clienti a mani vuote"

In collegamento con "Mattino Cinque" il gioielliere Massimo Del Vago racconta come la domanda di argento abbia superato di gran lunga quella dell'offerta. "In questo periodo l'argento è introvabile perché i banchi metalli hanno terminato le scorte, la richiesta rispetto all'offerta non ha quel giusto equilibrio come fino a qualche tempo fa. Nell'arco di un anno il prezzo dell'argento è aumentato di circa il 350% rispetto all'oro che è arrivato a circa il 150%" ha spiegato.