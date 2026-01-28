Metalli preziosi, il gioielliere che ha finito l'argento: "La domanda supera l'offerta, clienti a mani vuote"
A "Mattino Cinque" il commerciante di Torino: "Considerato un bene di rifugio come l'oro"
In collegamento con "Mattino Cinque" il gioielliere Massimo Del Vago racconta come la domanda di argento abbia superato di gran lunga quella dell'offerta. "In questo periodo l'argento è introvabile perché i banchi metalli hanno terminato le scorte, la richiesta rispetto all'offerta non ha quel giusto equilibrio come fino a qualche tempo fa. Nell'arco di un anno il prezzo dell'argento è aumentato di circa il 350% rispetto all'oro che è arrivato a circa il 150%" ha spiegato.
"Questo perché molto probabilmente l'argento viene utilizzato a livello industriale, nel fotovoltaico e nell'elettrico - ha proseguito il gioielliere - e anche perché ultimamente viene considerato un bene di rifugio come l'oro. Anche se l'argento non rientra nei beni di investimento".
E sulla richiesta da parte dei clienti della sua gioielleria precisa: "Le abbiamo stoppate al momento e attendiamo le nuove date di consegna dell'argento, quando sarà di nuovo disponibile riprenderemo gli ordini".