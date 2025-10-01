Logo Tgcom24
a Terontola di Cortona

Arezzo, 55enne travolto e ucciso da un'auto sulle strisce: un denunciato

01 Ott 2025 - 00:49
Un uomo di 55 anni, Donato De Carlo, che nella tarda serata di lunedì a Terontola di Cortona (Arezzo) stava attraversando le strisce pedonali con il suo cane, è stato investito da un'auto rimanendo ucciso. Nell'impatto è morto anche l'animale. La persona che era al volante dell'auto non si sarebbe fermata per prestare soccorso. I carabinieri hanno proseguito le indagini fino a risalire all'identità del presunto responsabile dell'incidente mortale. Per l'uomo è scattata la denuncia in stato di libertà ma non l'arresto a causa dell'assenza della flagranza. Omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga dopo incidente i reati ipotizzati.

