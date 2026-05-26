Arezzo, spray al peperoncino a scuola: dieci intossicati lievi

Ad Arezzo dieci persone sono rimaste lievemente intossicate da uno spray al peperoncino spruzzato in una scuola. Il fatto è accaduto all'istituto superiore Buonarroti Fossombroni che già una settimana fa era stato teatro di un episodio simile. Secondo una prima ricostruzione la bomboletta, ritrovata in un aeratore, sarebbe stata spruzzata e poi abbandonata. L'autore, stando a quanto emerso, sarebbe stato individuato. Dalle prime valutazioni sembra che il responsabile avrebbe agito per emulare quanto accaduto negli scorsi giorni. "La scuola è vittima, interverremo con provvedimenti seri per tutelare le istituzioni, il nostro personale e i ragazzi - ha detto Clara Tortorelli dirigente scolastico dell'istituto - La scuola interverrà in modo netto e deciso come abbiamo già fatto rispetto all'altro episodio. Si tratta di un reato perché si configura anche l'interruzione di pubblico servizio", ossia l'interruzione delle lezioni scolastiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze.